  • 17°C
香港時間 : 2022207日 (週一) 16:15
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 殭屍校園 第五波疫情 IT狗 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【第五波疫情】人民日報：動態清零是香港抗疫科學選擇　倡借鑒內地精準防控

政治 15:18 2022/02/07

分享：

熱門 殭屍校園 第五波疫情 IT狗 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

人民日報促香港社會堅定動態清零的意志和信心。（林宇翔攝）

繼官媒新華社昨發表評論指，香港需堅持動態清零後，另一官媒《人民日報》今亦發表文章，強調動態清零是符合香港社會實際情況和科學選擇，批評「與病毒共存」屬「躺平」策略，認為如讓錯誤論調大行其道，將動搖全社會的抗疫信心。

文章又指，儘管短期內收緊的防疫政策，可能對感染者等日常生活，以及不少行業的正常經營造成一定影響，但從長遠看，該策略能最快速撲滅疫情，最大限度減少疫情對香港經濟社會的影響。

文章又建議，香港可借鑒內地有益經驗，精準進行流行病學調查、精準劃定密切接觸者、精準劃定風險地區、精準進行醫療救治、精準實施社區防控。

另外，國家衞健委新冠疫情疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年接受傳媒訪問時亦表示，動態清零對香港仍適用，建議香港擴大核酸檢測，更快找到傳染源，並對密切接觸者進行有效追蹤。他又指，如果今後有更有效的藥物出現，讓人類戰勝病毒，將危害減低，就可以與它共存，但現在說「躺平」為時過早。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：林曉君

相關文章

【第五波疫情】消息：新增約614宗確診個案　初步陽性約300宗再創新高
今日 10:44
【第五波疫情】消息：新增約614宗確診個案　初步陽性約300宗再創新高
【第五波疫情】孔繁毅料確診宗數會再上升　需一段時間後才回落　
今日 11:36
【第五波疫情】孔繁毅料確診宗數會再上升　需一段時間後才回落　
【第五波疫情】檢測承辦商指檢測採樣場地不足　倡借用學校操場
今日 12:00
【第五波疫情】檢測承辦商指檢測採樣場地不足　倡借用學校操場
【第五波疫情】公共衞生專家：料每日確診或達千人　未來一周更多感染群組
今日 13:51
【第五波疫情】公共衞生專家：料每日確診或達千人　未來一周更多感染群組

你可能感興趣

【第五波疫情】消息：新增約614宗確診個案　初步陽性約300宗再創新高
今日 10:44
【第五波疫情】消息：新增約614宗確診個案　初步陽性約300宗再創新高
【第五波疫情】孔繁毅料確診宗數會再上升　需一段時間後才回落　
今日 11:36
【第五波疫情】孔繁毅料確診宗數會再上升　需一段時間後才回落　
【第五波疫情】檢測承辦商指檢測採樣場地不足　倡借用學校操場
今日 12:00
【第五波疫情】檢測承辦商指檢測採樣場地不足　倡借用學校操場
防疫措施 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 政治

最高瀏覽

【財神到】鍾培生農曆年落鬧市派錢　準備逾十萬元利是為市民打氣
17:03 2022/02/06
【財神到】鍾培生農曆年落鬧市派錢　準備逾十萬元利是為市民打氣
【初步確診】今日錄得逾300宗初步確診個案　當局籲5區居民要特別留意
16:59 2022/02/06
【初步確診】今日錄得逾300宗初步確診個案　當局籲5區居民要特別留意
【新冠肺炎】與確診女友同居3天有親密接觸　 男子隔離後檢測未受感染
17:53 2022/02/06
【新冠肺炎】與確診女友同居3天有親密接觸　 男子隔離後檢測未受感染