【第五波疫情】人民日報：動態清零是香港抗疫科學選擇　倡借鑒內地精準防控

▲ 人民日報促香港社會堅定動態清零的意志和信心。（林宇翔攝）

繼官媒新華社昨發表評論指，香港需堅持動態清零後，另一官媒《人民日報》今亦發表文章，強調動態清零是符合香港社會實際情況和科學選擇，批評「與病毒共存」屬「躺平」策略，認為如讓錯誤論調大行其道，將動搖全社會的抗疫信心。

文章又指，儘管短期內收緊的防疫政策，可能對感染者等日常生活，以及不少行業的正常經營造成一定影響，但從長遠看，該策略能最快速撲滅疫情，最大限度減少疫情對香港經濟社會的影響。

文章又建議，香港可借鑒內地有益經驗，精準進行流行病學調查、精準劃定密切接觸者、精準劃定風險地區、精準進行醫療救治、精準實施社區防控。

另外，國家衞健委新冠疫情疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年接受傳媒訪問時亦表示，動態清零對香港仍適用，建議香港擴大核酸檢測，更快找到傳染源，並對密切接觸者進行有效追蹤。他又指，如果今後有更有效的藥物出現，讓人類戰勝病毒，將危害減低，就可以與它共存，但現在說「躺平」為時過早。

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責任編輯：林曉君