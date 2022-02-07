【港鐵削班】疫情客量急跌4成　港鐵周五起晚間非繁5至9分鐘一班車

▲ 港鐵周五起，將削減每晚8時至收車時段的列車班次。（資料圖片）

港鐵今（7日）宣布，隨着新冠病毒於社區傳播，2月11日起暫時稍為調整部分鐵路綫晚上八時後的列車服務，大部分乘客的候車時間將會略為延長1至2分鐘。日間其他時段的列車服務不受影響，而港鐵繁忙時段的服務由疫情開始至今維持不變。

港鐵發言人稱，政府由今年1月初開始，因應疫情日趨嚴峻採取進一步措施，大幅減少社區的人流和社交接觸，並由2月4日起擴大政府僱員特別工作安排。過去三星期，港鐵在晚上非繁忙時段 (晚上8時至尾班車) 的乘客量，與去年12月相比錄得約4成跌幅，而同時段的乘客量相對疫情發生前，亦維持只在近5成左右。同時，繁忙時段的乘客量亦有所減少。

港鐵強調，在審慎檢視乘客需求、承載力、乘車舒適度以及人手和能源消耗等各項因素後，才稍為調整部分鐵路綫晚上8時後的列車服務。

經調整後，荃灣綫、觀塘綫、港島綫、南港島綫、東鐵綫、東涌綫及屯馬綫每晚8時後的非繁忙時段，將維持約每5至9分鐘一班車。此外，將軍澳綫北角至寶琳站及調景嶺至康城站，則會於星期五及星期六晚上8時後，分別維持約每6及12分鐘一班車，其餘日子服務維持不變。

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責任編輯：吳卓峰