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【第五波疫情】李慧琼憂全日禁堂食或惹反彈　不採動態清零難與內地通關

政治 15:11 2022/02/07

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港府將於明天公布，收緊限聚措施。民建聯主席李慧琼認為，香港難以推行全日禁堂食，又提到過去曾短暫實施全日禁堂食，並引起大迴響，憂慮一旦實施會引起反彈，希望政府能考慮過去的防疫經驗。

李慧琼又指，倘不採取令內地放心的防疫策略，兩地通關便會無望，並會影響香港與內地的經濟、家庭關係等，強調兩地的聯繫不能長時間中斷，採取動態清零是有助兩地通關。至於新冠病毒變異株Omicron是否殺傷力較弱，她則稱要留待專家解答，但提及有報道稱，Omicron也會引起死亡個案。

另外，民建聯就防疫措施提出多項建議，並促請改善檢測站安排，以減少市民長時間排隊的情況，包括要求政府加快審批流動檢測點的申請、於檢測站設派籌安排等。

該黨又認為，未來需要增加人手加快檢測，短期內可開創更多臨時職位，至於中長期方面，則有需要時要向中央尋求協助。該黨認為，內地多個城市能在短時間內完成檢測，相信中央在港府及市民要求下，一定願意支援，冀港府能審時度勢，適當時提早向中央報告香港情況。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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記者：陳宛彤

民建聯就防疫措施提出建議。（民建聯提供）

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