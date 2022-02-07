【第五波疫情】李立業指急症室現時壓力相當大　希望市民體諒輪候時間長

▲ 醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業醫生。 （陳靜儀攝。）

本港第五波疫情嚴峻，多區有不明源頭個案，確診個案繼續上升未見頂，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今日（7日）下午交代最新疫情發展。

被問到當有市民因快速測試呈陽性而到急症室求醫，分流情況是如何。李立業指，暫時未有人因快速測試呈陽性而到急症室求醫，但強調一定會與其他急症室的病人分開，同事會安排病人到戶外通風的檢測站進行檢測，然後在戶外檢測站等候結果，如果陽性就會安排入院。他指，現時情況對急症室構成相當大的壓力，希望市民體諒輪候時間長。

今日新增614宗確診個案，再創爆疫以來單日新高。其中7宗為輸入個案，其他為本地病例。大部分個案涉及Omicron變種病毒，31宗懷疑涉及Delta個案。本地個案當中，有150宗與早前個案有關連，其他仍在調查。至於昨日341宗本地個案，有219宗暫未找到源頭。今日另錄得逾600宗初步確診。

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記者：李榮忠