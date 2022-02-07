【第五波疫情】政府新聞公報今起不公布每宗個案詳情　當局稱會盡快公布新增強檢大廈

▲ 本地確診個案再創新高。（林宇翔攝）

本港第五波疫情嚴峻，確診個案不斷創新高，多區污水樣本驗出對病毒呈陽性。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業醫生下午出席疫情記者會。

衞生防護中心今日（7日）公布，新增614宗確診個案，再創兩年疫情新高，同日錄得逾600宗初步確診個案。614宗個案中，有7宗是輸入個案，有31宗帶L452R，其他疑為Omicron，有約150宗與早前個案相關；有源頭不明個案多為售貨員、保安員、工地工人等。

張竹君表示，政府新聞公報由今天起不會再公布每宗個案詳細情況，「都已經無咩意義」，若再有新增大廈須強檢會盡快公布。

李立業表示，醫管局由明天（8日）起，開始啟用竹篙灣社區隔離設施，接收低風險病人；另同日起啟動「居安抗疫計劃」，即有部分人士會在家居作檢疫。

衞生防護中心總監徐樂堅表示，「居安抗疫計劃」即有部分人士會在家居作檢疫，會分開4天及14天檢疫期。當局會先找出密切接觸者，當局會了解檢疫人士的家居環境是否合適，家庭成員是否符合4天或14天的檢疫，對於部分有特別協助的人氐，也需要到檢疫中心檢疫，當局會有同事為有關人士提供檢疫包、快速測試的包、溫度計等。他希望市民在家居檢疫時要留意自己的身體狀況。詳情即看：【下一頁】

徐樂堅以今日確診個案有600宗，料明天確診個案接近600至800宗，惟強調不代表沒有能力控制疫情。

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記者：郭詩詩