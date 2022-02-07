【回收盆菜兜】新年盆菜兜勿扔去堆填區 22個回收地點轉贈狗場
休閒消費 17:41 2022/02/07
不少市民都有訂盆菜過節，棄置剩下的盆菜兜會造成浪費。去年有熱心市民發起回收行動，今年她再接再厲，聯絡22個收集地點協助回收盆菜兜，同時嘗試與盆菜供應者洽談重用其盆菜器皿，盼少堆填區負荷。
回收盆菜兜重用
網民「Gigichibaby Laurel」去年發起回收行動，在18個回收點的幫忙下，共回收2500個盆菜兜，送到狗場及農場作重用。今年她再接再厲，聯絡22個收集點協助回收，同時嘗試與盆菜供應者洽談回收重用其盆菜器皿。她希望市民在捐贈盆菜兜前，先寫下盆菜供應者名稱、電話及地區，再將資料貼在器皿上，方便回收重用。如無資料提供的盆菜兜，則將照舊送到狗場、農場等地。
收集日期由即日起至2月28日，有機構提醒是次只回收金屬類盆菜兜，市民捐贈前要先清洗乾淨。
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22個回收地點
是次回收活動共有22個收集地點，遍布港九新界：
港島
- 柴灣 SOU SOU Plastic Recycling Service
- 西營盤 智在環保 Wisdom Regeneration
- 綠在灣仔 Wan Chai Recycling Station
- 綠在上環 Sheung Wan Recycling Store
- 綠在東區
九龍
- 綠在長沙灣 Cheung Sha Wan Recycling Store
- 綠在深水埗 Sham Shui Po Community Green Station
- 綠在觀塘 Kwun Tong Community Green Station
新界
- 荃灣 迷失的寶藏：發泡膠回收行動 Missing Link- Polyfoam Recycling Scheme（長期收）
- 將軍澳 The Loops 家居回收（長期收）
- 元朗 Mil Mill 喵坊
- 葵興 綠惜地球 The Green Earth
- 沙田 綠領駅
- 西貢 西多 Sai Kung Store
- 葵涌 綠領行動 Greeners Action
- 綠在元朗
- 綠在元朗墟 Yuen Long Hui Recycling Store
- 綠在屯門 Tuen Mun Community Green Station
- 綠在大埔
- 綠在沙田
- 綠在西貢Sai Kung Recycling Station
- 綠在葵青 Kwai Tsing Community Green Station
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責任編輯︰王明芳