【回收盆菜兜】新年盆菜兜勿扔去堆填區　22個回收地點轉贈狗場

▲ 一文看清22個回收地點。

不少市民都有訂盆菜過節，棄置剩下的盆菜兜會造成浪費。去年有熱心市民發起回收行動，今年她再接再厲，聯絡22個收集地點協助回收盆菜兜，同時嘗試與盆菜供應者洽談重用其盆菜器皿，盼少堆填區負荷。

回收盆菜兜重用

網民「Gigichibaby Laurel」去年發起回收行動，在18個回收點的幫忙下，共回收2500個盆菜兜，送到狗場及農場作重用。今年她再接再厲，聯絡22個收集點協助回收，同時嘗試與盆菜供應者洽談回收重用其盆菜器皿。她希望市民在捐贈盆菜兜前，先寫下盆菜供應者名稱、電話及地區，再將資料貼在器皿上，方便回收重用。如無資料提供的盆菜兜，則將照舊送到狗場、農場等地。

收集日期由即日起至2月28日，有機構提醒是次只回收金屬類盆菜兜，市民捐贈前要先清洗乾淨。

最新影片：

22個回收地點

是次回收活動共有22個收集地點，遍布港九新界：

港島

九龍

新界

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責任編輯︰王明芳