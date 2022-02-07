  • 17°C
香港時間 : 2022207日 (週一) 16:16
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 殭屍校園 第五波疫情 IT狗 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【第五波疫情】理大過去一周5人染疫　涉護理系女學生及2名保健處職員

社會 15:28 2022/02/07

分享：

熱門 殭屍校園 第五波疫情 IT狗 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

理大在過去一周接獲2名學生及3名教職員確診或初步確診新冠肺炎。（資料圖片）

理工大學今日（7日）向師生發電郵公布，過去一周接獲2名學生及3名教職員確診或初步確診新冠肺炎，5人分別於上月28日或29日期間最後一次進入理大校園，其後於本月3至5日期間確診或初步確診，當中涉及1名護理學系學生及2名大學保健處職員。

據電郵指，2名中招理大學生包括1名護理系女學生，於本月3日確診，曾於上月28日最後一次回校到FG520室進行實驗室工作；另一名應用生物及化學科技學系男學生同樣於本月3日初步確診，曾於上月28日回校到V316室進行回議。

2名大學保健處女職員分別於本月4日及5日初步確診，二人均於上月29日最後一次回到所屬部門；另一名資訊科技部職員則於本月3日確診，上月29日最後一次返校。

理大表示，已為相關學習及工作場所進行清潔消毒，並要求大學保健處、資訊科技部所有員工，以及護理學系相關學生接受檢測，並鼓勵曾到訪過上述場所的師生進行檢測，如發現結果呈陽性應向校方匯報。

最新熱門影片：【TOPick診症室】40歲膝頭退化嚴重恐要換膝　拆解半膝關節換置手術

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：馮琪雅

相關文章

【學生會風波】疑因簽署校方協議鬧分歧3成員請辭　理大學生會幹事會將解散面臨斷莊
23:54 2022/01/27
【學生會風波】疑因簽署校方協議鬧分歧3成員請辭　理大學生會幹事會將解散面臨斷莊
【新冠肺炎】快速測試包遭瘋搶　顧客即場組團夾份買3,000元套裝
今日 12:32
【新冠肺炎】快速測試包遭瘋搶　顧客即場組團夾份買3,000元套裝

你可能感興趣

【學生會風波】疑因簽署校方協議鬧分歧3成員請辭　理大學生會幹事會將解散面臨斷莊
23:54 2022/01/27
【學生會風波】疑因簽署校方協議鬧分歧3成員請辭　理大學生會幹事會將解散面臨斷莊
【新冠肺炎】快速測試包遭瘋搶　顧客即場組團夾份買3,000元套裝
今日 12:32
【新冠肺炎】快速測試包遭瘋搶　顧客即場組團夾份買3,000元套裝
香港理工大學‎ 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 疫情 肺炎 大學

最高瀏覽

【財神到】鍾培生農曆年落鬧市派錢　準備逾十萬元利是為市民打氣
17:03 2022/02/06
【財神到】鍾培生農曆年落鬧市派錢　準備逾十萬元利是為市民打氣
【初步確診】今日錄得逾300宗初步確診個案　當局籲5區居民要特別留意
16:59 2022/02/06
【初步確診】今日錄得逾300宗初步確診個案　當局籲5區居民要特別留意
【新冠肺炎】與確診女友同居3天有親密接觸　 男子隔離後檢測未受感染
17:53 2022/02/06
【新冠肺炎】與確診女友同居3天有親密接觸　 男子隔離後檢測未受感染