【第五波疫情】理大過去一周5人染疫　涉護理系女學生及2名保健處職員

▲ 理大在過去一周接獲2名學生及3名教職員確診或初步確診新冠肺炎。（資料圖片）

理工大學今日（7日）向師生發電郵公布，過去一周接獲2名學生及3名教職員確診或初步確診新冠肺炎，5人分別於上月28日或29日期間最後一次進入理大校園，其後於本月3至5日期間確診或初步確診，當中涉及1名護理學系學生及2名大學保健處職員。

據電郵指，2名中招理大學生包括1名護理系女學生，於本月3日確診，曾於上月28日最後一次回校到FG520室進行實驗室工作；另一名應用生物及化學科技學系男學生同樣於本月3日初步確診，曾於上月28日回校到V316室進行回議。

2名大學保健處女職員分別於本月4日及5日初步確診，二人均於上月29日最後一次回到所屬部門；另一名資訊科技部職員則於本月3日確診，上月29日最後一次返校。

理大表示，已為相關學習及工作場所進行清潔消毒，並要求大學保健處、資訊科技部所有員工，以及護理學系相關學生接受檢測，並鼓勵曾到訪過上述場所的師生進行檢測，如發現結果呈陽性應向校方匯報。

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責任編輯：馮琪雅