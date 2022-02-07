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【封區檢測】沙田美田邨美景樓、美致樓發現共22宗初確　將延至明日解封

社會 15:30 2022/02/07

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當局今日（7日）於兩幢大廈均發現多宗初步確診個案，並宣布延長圍封行動至明日（8日）。（資料圖片）

因應沙田美田邨美景樓、美致樓污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，政府昨日（6日）對兩幢大廈進行圍封強檢行動。當局今日（7日）於兩幢大廈均發現多宗初步確診個案，並宣布延長圍封行動至明日（8日）。

發言人表示，當局在昨日圍封檢測行動中分別在美田邨美景樓及美致樓發現10宗及12宗初步陽性檢測個案，情況令人憂慮。鑑於美田邨美景樓及美致樓具有極高感染風險，有必要採取果斷行動，把較早時根據第599J章作出的限制與檢測宣告行動，延長至明日，以免病毒進一步擴散。

 

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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記者：黃穎津
 

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