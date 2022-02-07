【疫情嚴峻】今日新增614宗確診　逾450宗仍在調查源頭【不斷更新】

第五波疫情嚴峻，本港多區出現不明源頭個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業交代最新疫情。

今日（7日）新增614宗確診個案，再創爆疫以來單日新高。其中7宗為輸入個案，其他為本地病例。大部分個案涉及Omicron變種病毒，31宗懷疑涉及Delta個案。本地個案當中，有150宗與早前個案有關連，逾450宗仍在調查。至於昨日341宗本地個案，有219宗暫未找到源頭。今日另錄得逾600宗初步確診。

【17:30】

李立業表示，如有市民因快速測試呈陽性而到急症室求醫，一定會與其他急症室的病人分開。詳情即看：【下一頁】

【17:25】

徐樂堅表示，對於「居安抗疫計劃」4天及14天檢疫期。以往密切接觸者需要進行21天檢疫，後當局因應Omicron特性，將密切接觸者檢疫期減至14日。徐樂堅指，就過往經驗，如追蹤密切接觸者的家居接觸者，可加快阻斷傳播鏈，希望可以盡快找到他們。因密切接觸者的家居接觸者風險較低，在4天檢疫期內，會先確保密切接觸者陰性，才會對次密切接觸者放心。若密切接觸者確診，次密切接觸者變成密切接觸者，會將他們的檢疫期由4天增至14天。

【17:10】

徐樂堅表示，難預測未來疫情，建議市民少外出、少聚集。他指按近日走勢，昨日有逾300宗個案，今日有逾600宗，初步確診亦達600宗，預計明天數目會接近600至800宗。詳情即看：【下一頁】

【17:05】

張竹君表示，由去年12月31日至今，所有確診個案有58%已接種2針疫苗或以上。

【17:00】

徐樂堅表示，按目前數字推斷，相信明日確診數字會更高。

徐樂堅指，現時第一針接種率已過8成，但年長者接種率仍偏低。當局留意到長者家人或對疫苗有保留，希望他們了解，疾病對長者危害更大，望市民鼓勵長者接種。

【16:50】

張竹君指多棟大廈需要調查是否有垂直或者橫向傳播。詳情即看：【下一頁】

【16:45】

張竹君指，個案大部份涉跨家庭群組、一同吃開年飯，無源頭個案多為面對多人行業，包括售貨、清潔、保安、工地工人等，有可能與多做檢測有關。另有院舍再有院友確診。詳情即看：【下一頁】

【16:43】

衞生防護中心總監徐樂堅表示，「居安抗疫計劃」即有部分人士會在家居作檢疫，會分開4天及14天檢疫期。當局會先找出密切接觸者，當局會了解檢疫人士的家居環境是否合適，家庭成員是否符合4天或14天的檢疫，對於部分有特別協助的人士，也需要到檢疫中心檢疫，當局會有同事為有關人士提供檢疫包、快速測試包、溫度計等。他希望市民在家居檢疫時要留意自己的身體狀況。詳情即看：【下一頁】

他表示，「居安抗疫計劃」成功有三個重點。第一，市民要自律不外出，做足檢測。第二大廈物管公司要通力合作，協助受檢人士，保持環境清潔，定期消毒。第三，家居支援非常重要，他期望受檢人士親友及派遞公司合作，將物資送抵。

【16:40】

李立業呼籲，市民如到社區檢測中心後收到初步陽性短訊，應留在家中等候進一步安排。

【16:35】

李立業表示，明日將啟用竹篙灣社區隔離設施。會考慮病人症狀、年紀、有否接種疫苗等因素。當局提供24小時醫療支援，以風險為本，將病情較輕病人移向竹篙灣。詳情即看：【下一頁】

現時有2名病人危殆，分別是一名77歲女病人（＃13400）、84歲男病人（＃14814），另有一名78歲男病人（＃15118）情況嚴重。另有多名公立醫院醫護確診或初步確診。詳情即看：【下一頁】

【16:30】

衞生防護中心總監徐樂堅表示，個案數目持續上升，大部分個案涉及跨家庭聚集，呼籲市民減少聚集。

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記者：黃穎津

