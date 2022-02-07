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【第五波疫情】今增逾600宗初步確診個案　衞生署形容情況不樂觀

社會 16:48 2022/02/07

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本港今日新增逾600宗初步確診。（林宇翔攝）

本港第五波疫情嚴峻，確診個案不斷創新高，多區污水樣本驗出對病毒呈陽性。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業醫生下午出席疫情記者會。

衞生防護中心今日（7日）公布，新增614宗確診個案，包括607宗本地個案、當中150宗與早前個案相關，其餘457宗仍調查中，另有7宗輸入個案；同日錄得　逾600宗初步確診個案。

衞生署署長徐樂堅表示，部分個案為節日聚集後呈現的個案，形容現時情況不樂觀，希望市民配合當局防控策略。醫管局呼籲，如收到檢測為陽性的通知，市民應留在家中，做好感染控制措施，等待當局接送至醫院。

 

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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記者：黃悅晴

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