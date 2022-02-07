【屋苑爆疫】5棟大廈需查是否涉垂直橫向傳播　遍及屯門藍田等區

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本港第五波疫情嚴峻，多區有不明源頭個案，確診個案繼續上升未見頂，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今日（7日）下午交代最新疫情發展。

張竹君指多棟大廈需要調查是否有垂直或者橫向傳播，包括藍田啟田邨啟仁樓、秀茂坪安達邨謙達樓、長沙灣蘇屋邨綠柳樓、屯門良景邨良傑樓、天水圍俊宏軒9座。

衞生防護中心總監徐樂堅表示，出現傳播大廈的部份單位喉管進行改動，或者U型管道沒有注水，令到打開抽氣扇時很容易將病菌帶出，但亦發現到有很多大廈其實沒有結構性問題，而是Omicron變種病毒傳播性太高，有時出現煙囪效應傳播病菌。

今日新增614宗確診個案，再創爆疫以來單日新高。其中7宗為輸入個案，其他為本地病例。大部分個案涉及Omicron變種病毒，31宗懷疑涉及Delta個案。本地個案當中，有150宗與早前個案有關連，其他仍在調查。至於昨日341宗本地個案，有219宗暫未找到源頭。今日另錄得逾600宗初步確診。

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記者：李榮忠