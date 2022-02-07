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【學生會風波】學生會未能於限期內提交16年帳目　城大決定收回會址

社會 16:01 2022/02/07

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香港城市大學生會遭校方收回會址。（資料圖片）

香港城市大學生會早前被校方批評帳目混亂及代表性存疑等，校方在兩周前設下「死線」，要求該會在2月5日提交最近16年帳目審計報告，期間新一屆學生會幹事會內閣以逾2,000票當選。城大學生發展處今日（7日）再向學生會發信，指該會未能完成有關要求，決定收回會址，學生會須於下周一（14日）或之前撤走。

城大學生發展處今向學生會會長劉浚傑發信，指由於學生會未能在限期內提供2005年至2020年的帳目審計報告，因此學生會需要在下周一交回及騰出會址。

新一屆城大學生會幹事會內閣「聚流」剛於上月24至26日大選，以2,223票當選，總票數為2,334票，投票率達55.4%。該會指其所獲票數及投票率為歷屆最高；其後於大選結束翌日、即上月27日上任。

校方曾在約兩周前去信學生會，指其帳目混亂及會室鼠患橫生等，其後回應傳媒查詢時更進一步提出學生會代表性存疑，並指正在嚴正跟進其財務問題。詳情即看：【下一頁】

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記者：馮琪雅

香港城市大學 大學 大學教育 審計

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