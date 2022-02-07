【兒童理財】儲起利是錢培養理財好習慣　10間銀行兒童儲蓄戶口開戶條件

▲ 10間銀行的兒童儲蓄戶口開戶條件。

相信小朋友在農曆新年𢭃了不少利是，家長可以為孩子開立兒童戶口，從小灌輸正確的理財和儲蓄觀念。TOPick搜羅本港其中10間銀行推出的兒童儲蓄計劃，家長可以比較各個計劃的開戶金額、迎新禮品等，家長開戶前亦宜先認清相關條文。

本港不少銀行都設有兒童儲蓄計劃，大多供18歲以下兒童及青少年，開戶門檻各異，例如東亞銀行的「理財小博士」只須$10，渣打銀行及恒生銀行不設最低開戶額，而中國銀行則須$500。

部分兒童戶口以不同禮品及特色作招徠，例如大新銀行設有「Doraemon」或「Thomas and Friends」銀行卡，存款達一定數額還有相關卡通人物的迎新禮品。另外，渣打銀行設有迪士尼的ATM卡或存款卡；中國建設銀行(亞洲)的兒童戶口亦可以自行設計銀行卡卡面等。

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責任編輯︰王明芳