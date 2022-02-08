【情人節2022】Pirata Group推情人節限定Brunch　有機會獲18K白金鑽石戒指

▲ PriataGroup推出情人節限定「Love Me Tender」Brunch 。

情人節即將來臨，集合環球菜式的Pirata Group將於2月12日至13日推出情人節限定Brunch。情人節當天更會推出即日限定餐單，更有機會得到18K白金鑽石，讓大家與愛侶渡過浪漫的一日。

Pane e Latte

▲ Pane e Latte。（圖片由Pirata Group提供）

赤柱開設的意大利麵包店Pane e Latte店內充滿粉色的裝潢，大家蒞臨Pane e Latte可享用烘焙美食、意式雪糕體驗、全日早餐餐單或揀選Pane e Latte的情人節限定Lover’s Croissant Bomboloni。

今個情人節，Pane e Latte與EMPHASIS 合作，一位幸運兒在情人節當天更有機會於 Lover’s Croissant Bomboloni內得到EMPHASIS 「密」Mystique 18K白金鑽石戒指（HKD14,000）。

Pirata

▲ Pirata。（圖片由Pirata Group提供）

意大利餐廳Pirata將於2月12日及13日推出情人節限定Brunch，包括一系列開胃菜，如Pirata的招牌菜式 Signature MMM、酥炸海鮮盤和松露凱撒沙律。

而主菜則有Butcher's Cut和大蝦意大利麵，於2月14日還有「Love Me Tender」情人節限定餐單，當中有西西里紅蝦意大利飯和黑安格斯牛排配鵝肝醬和冬季黑松露等主菜。 甜品方面有意大利餅，也可根據要求提供素食選擇。

2月12及13日：11:00－15:00，每位 HKD398，追加每位HKD198–298配搭美酒。

2月14日情人節限定嚐餐單：11:00－13:30及14:00－18:00，每位HKD590，追加每位HKD198－398配搭美酒。

The Optimist

▲ The Optimist。（圖片由Pirata Group提供）

Optimist主打北部西班牙美食，於2月12和13日推出情人節限定Brunch，先有三款前包括有夏日沙律、特色西班牙炸蛋和初榨橄欖油煮海蝦。主菜選擇則有香烤豬肋骨、和紅鯛魚及炭烤春雞。

最後以巴斯克芝士蛋糕或西班牙油條配朱古力醬作結，另有素食餐單選擇。

情人節當天的限定餐單則以生蠔配上開胃柚子及青蘋果、特級初榨橄欖油煮海蝦和自家製黑松露薯餅開始。

另可享用餐廳皇牌—波士頓龍蝦燴飯、炭烤牛扒配上黑松露薯蓉。再以巴斯克芝士蛋糕配上紅莓甜蜜的作結。

2月12及13日：11:00 – 15:00，每位 HKD398，追加每位HKD198－398 配搭美酒。

2月14日情人節限定餐單：11:00－13:30及14:00－18:00，每位HKD690，追加每位HKD188配搭美酒。

TokyoLima

▲ TokyoLima。（圖片由Pirata Group提供）

大家在Tokyolima可體驗日式秘魯菜，2月12和13日餐廳推出的情人節限定Brunch包括La Causa、吞拿魚他他和檸汁醃魚生、青口、情侶拼盤、香烤肋眼排和秘魯炒飯，最後以甜品作結。

2月14日的情人節限定「Love Me Tender」餐單有Normandy#2生蠔到以紅菜頭、大蝦他他、天婦羅蝦 及秘魯紅椒蛋黃醬製成的La Causa和南瓜、水煮鵪鶉蛋、玻璃麵和淋上秘魯醬汁的T-3沙律。

再有涼拌油甘魚、炸雞、吞拿魚和牛油果卷配紅菜頭蛋黃醬和秘魯炒飯配上波士頓龍蝦。甜品則以不同朱古力的甜品盒作結，另有素食餐單選擇。

2月12及13日：11:00－15:00，每位HKD498，追加每位HKD198－398配搭美酒。

2月14日情人節限定餐單：11:00－13:30及14:00－18:00，每位HKD590，追加每位HKD240配搭美酒。

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MEATS

食肉獸最適合到MEATS享受肉類美食，2月12和13日推出的情人節限定 Brunch提供三款前菜、 一個主菜及配菜和甜品。

前菜有海鮮醬、多種香草及腰果調味的鴨肉沙律、烤豬肋骨及墨西哥魚肉夾餅。主菜以威靈頓牛排，配上黑松露芝士通心粉。甜品以朱古力甜酒慕斯配上士多啤梨作結，有素食餐單選擇。

情人節當天，餐廳提供「Love Me Tender」情人節限定餐單，同樣包括三款前菜、一個主 菜及配菜和甜品。前菜有鴨肉沙律及和牛薄切。亦可選擇威靈頓牛排或烤肋眼排配阿根廷青醬。

2月12及13日：11:00－15:00，每位HKD390，追加每位HKD198配搭美酒。

2月14日情人節限定餐單：11:00 – 13:30及14:00 – 18:00，每位HKD550，追加每位HKD198配搭美酒。

Chaiwala

▲ Chaiwala。（圖片由Pirata Group提供）

Chaiwala提供南亞美食，2月12及13日的情人節限定 Brunch和2月手14日的情人節限定 「Love Me Tender」餐單分別包括 Chaiwala 的招牌菜，前菜有Pani Puri伴清涼Jal-jeera醬和佐以蜜糖乳酪的印度傳統小食，接著是招牌炭烤料理，包括印度烤羊扒。

主菜少不了印度咖喱， 大蝦咖喱配印度烤餅。最後還有甜品拼盤或玫瑰奶凍。

2月12及13日：11:00－15:00，每位HKD348，追加每位HKD198－398配搭美酒。

2月14日情人節限定餐單：11:00－13:30及14:00－18:00，每位HKD550，追加每位HKD220配搭美酒。

Honjo

▲ Honjo。（圖片由Pirata Group提供）

現代日本料理Honjo餐單由前菜開始，包括菠菜配芝麻汁和生和牛薄片配香腸油。隨後帶來傳統和式料理，如壽司和魚生拼盤，包括中拖羅、赤身、三文魚、油甘魚、甜蝦、 芬大奇蠔和海膽，種類會因餐單有所不同。

主菜包括鱸魚配上芥末豌豆菜泥、烤豬腩肉淋上蜜糖柚 子醬汁和2月14日情人節餐單限定的烤肋眼排配柚子醬和日本蕪菁沙律配煎帶子、西柚和柚子醬。最後以松露朱古力或情人節限定的抹茶心太軟配白朱古力抹茶作甜品。

2月12及13日：11:00－15:00，每位HKD680，追加每位HKD220-380配搭美酒。

2月14日情人節限定餐單：11:00－13:30及14:00－18:00，每位 HKD880，追加每位HKD420配搭美酒。

TMK

▲ TMK。（圖片由Pirata Group提供）

2月12及13日的情人節限定Brunch和2月14日的情人節限定餐單，限定餐單包括所有招牌TMK菜式：唐揚炸雞、油甘魚及「Love Me Tender」餐單特有的壽司和刺生。

主菜還有日式手卷，包括油甘魚番茄、吞拿魚熱狗及香蔥吞拿魚腩丼，當中更會用心形呈現。 最後以帶有少許鹹味的Poppin’雪糕作為甜品做總結。

2月12日及13日：11:00－15:00，每位HKD348，追加每位HKD148配搭清酒及啤酒。

2月14日情人節限定餐單：11:00－13:30及14:00－18:00，每位HKD488，追加每位HKD168配搭清酒及啤酒。

La Favorita

▲ La Favorita。（圖片由Pirata Group提供）

2月12及13日的情人節限定Brunch和2月14日的情人節限定「Love Me Tender」餐單包括了餐廳招牌菜

開胃前菜包括薄切地中海鱸魚及牛肉他他配松露片及生蛋黃。主菜有由自家製意粉，例如巨輪芝士煮松露意粉 及香煎牛扒配鵝肝或情人節Brunch特有的焗龍蝦配烤馬鈴薯。最後，甜品有香橙奶油迷你泡芙和開心果焦糖燉蛋。

2月12及13日11:00－15:00，每位HKD680，追加每位HKD328配搭美酒。

2月14日情人節限定餐單：11:00－13:30及14:00－18:00，每位HKD590，追加每位HKD188配搭美酒。

Honjokko

壽司俱樂部Honjokko於2月12日及13日和14日情人節限定「Love Me Tender」餐單有超過10款菜餚。 前菜包括鴨胸肉配柚子八角醬油、松露鯛魚及和牛。

當中情人節Brunch更提供無限時令刺身、壽司及生蠔，而情人節當日的「Lovers Menu」則提供幾款刺身包括赤身、中拖羅及大拖羅。主食則有日式照燒三文魚， 嫩和牛柳配上柚子乾、七味粉和紫蘇油和情人節嚐味餐單限定的龍蝦湯蔬菜日本富山縣酒粕手打烏冬。

最後以香桃雪葩，香滑的北海道奶凍或黑朱古力柚子心太軟作結。

2月12日及13日：11:00 – 15:00，每位HKD680，追加每位HKD220－380配搭美酒。

2月14日情人節限定餐單：11:00 – 13:30及14:00－18:00，每位HKD880，追加每位HKD420配搭美酒。

▲ PICI。（圖片由Pirata Group提供）

另外還有意大利餐廳PICI將帶來心形意大利雲吞，愛神邱比特意大利雲吞HKD180，心形的意大利雲吞配上煙燻 Mozzarella芝士和羊肉，僅在2月14日供應。

▲ The Pizza Project。（圖片由Pirata Group提供）

The Pizza Project則於2月14日推出心形薄餅——Ducking Valentine’s Pizza HKD100/69，內含有香辣茄醬、煙燻Mozzarella芝士、鴨胸肉或者可選擇加入焦糖烤迷你捲心菜。

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記者：蕭雅文