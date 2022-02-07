【新冠肺炎】醫管局明起啟用竹篙灣社區隔離設施　同日推「居安抗疫計劃」

▲ 港府明天起啟用竹篙灣隔離設施，同日推「居安抗疫計劃」。

衞生署及醫院管理局今日（7日）就新冠病毒個案的最新情況舉行簡報會。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業醫生將會出席。

醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業指，明天起啟用竹篙灣隔離設施，接受低風險病人。另外，衞生防護中心總監徐樂堅表示，「居安抗疫計劃」即有部分人士會在家居作檢疫，會分開4天及14天檢疫期。當局會先找出密切接觸者，當局會了解檢疫人士的家居環境是否合適，家庭成員是否符合4天或14天的檢疫，對於部分有特別協助的人士，也需要到檢疫中心檢疫，當局會有同事為有關人士提供檢疫包、快速測試的包、溫度計等。他希望市民在家居檢疫時要留意自己的身體狀況。

李立業又指，截至早上9時，過去24小時，接獲442宗呈報個案，116人康復出院，現時共有1688名確診病人分別於北大嶼山醫院香港感染控制中心、醫院管理局傳染病中心、位於亞洲國際博覽館的社區治療設施及公立醫院留醫。

【醫護染疫】公院17名醫護及病人助理等染疫 涉屯門醫院醫生及8名不同醫院護士

【湊得輕鬆啲】大腦麻痺郭海瑩坐輪椅摘殘奧金牌 爸媽化身教練裁判組硬地滾球鐵三角

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：余思嵐