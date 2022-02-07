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【財政預算案】許正宇：是否派發消費券須要多方面考慮

政治 16:11 2022/02/07

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財經事務及庫務局局長許正宇。（資料圖片）

財經事務及庫務局局長許正宇指，是否派發消費券須要「通盤」多方面考慮，現時港府仍制定財政預算案，現階段不能詳談下一階段計劃。

立法會今日上午召開財經事務委員會。選委界議員黃元山關注，本港可否將電子消費券與金融管理局「數碼港元」（e-HKD）結合，以加快消費券派發速度，同時有助推動香港電子消費市場發展。

許正宇表示，金管局正就「數碼港元」進行可行性研究，目標是今年中公布結果，交代初步想法。他說，以電子形式派發消費券，市面更為普遍電子支付的效果明顯，顯示消費券的派發形式，能夠推廣金融科技的發展。

另一議員吳傑莊則關注，當局有否考慮過任何中長期方案以增加稅收，包括增加資本增值稅等稅項，以擴闊稅基。許正宇回應指，擴闊稅基為敏感題目，若政府增加新稅項，須要有多方面討論及社會共識，認為這一步要「想清楚」。

他又稱，現行亦有措施檢視現有稅務安排是否有優化的空間，包括上年度財政預算案提及的引入差餉累進制度。當局正就有關政策進行研究工作，目的是讓經濟能力較高的人，支付更多差餉，反映能者多付的原則。

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記者：陳葆琳

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