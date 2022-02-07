【異常溫暖】本港上月平均氣溫達18度　有紀錄以來同期第5高

▲ （湯致遠攝）

天文台今日（7日）表示，今年1月本港遠較正常溫暖，全月平均最低氣溫及平均氣溫分別為16.5度及18.0度，各較其正常值高1.9度及1.5度，分別是有紀錄以來1月份第4高及第5高。

天文台指，由於華南沿岸的東北季候風在月內大部分時間較正常弱，1月亦較正常少雨，全月總雨量為4.1毫米，約為正常值33.2毫米的百分之12。

氣溫方面，1月首日大致多雲，下午短暫時間有陽光，隨着雲層轉薄，1月2日轉為普遍天晴。除1月5日早上有幾陣雨外，晴朗天氣持續至1月8日。在陽光充沛的情況下，天文台在1月5日下午及6日下午錄得的氣溫上升至23.6度，為全月最高。一道冷鋒於1月29日晚間橫過廣東沿岸地區，受其相關的冬季季候風影響，1月30日天氣轉為寒冷及部分時間有陽光，天文台當日早上錄得的氣溫下降至全月最低的13.2度。

今年1月沒有熱帶氣旋在南海及北太平洋西部出現。

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責任編輯：余思嵐