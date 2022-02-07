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【食物安全】​德國、西班牙和加拿大部分地區爆H5N1禽流感　本港暫停進口當地禽類產品

社會 16:17 2022/02/07

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​德國、西班牙和加拿大部分地區禽肉及禽類產品暫停進口。（資料圖片）

食安中心今日（7日）宣布，因應世界動物衞生組織通報，指德國北萊茵—威斯特法倫州Oberbergischer Kreis區、西班牙安達盧西亞Huelva省及加拿大新斯科舍省金斯縣爆發高致病性H5N1禽流感，中心即時指示業界暫停上述地區進口禽肉及禽類產品（包括禽蛋），以保障本港公眾健康。

中心發言人指，根據政府統計處的資料，本港去年從德國進口約470公噸冷藏禽肉及約106萬隻禽蛋；從西班牙進口約860公噸冰鮮和冷藏禽肉及約178萬隻禽蛋，以及從加拿大進口約1,020公噸冰鮮和冷藏禽肉。

發言人表示，已就事件聯絡德國、西班牙和加拿大當局，並會繼續密切留意世界動物衞生組織及有關當局發出關於爆發禽流感的消息，因應當地疫情發展，採取適當行動。

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記者：黃穎津
 

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