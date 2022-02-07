【游泳世家】方力申曬童年照賀細佬生日　兄弟憑游泳佳績讀男拔聖若瑟

▲ 方力申分享了兩兄弟的童年照以祝賀弟弟生日。

即將踏入42歲的方力申（Alex）與小4歲的弟弟方圓明（William）同是游泳健將，自小的感情已相當深厚，昨日（6日）是William的生日，方力申在IG分享了兩兄弟的童年照祝賀弟弟生日，他以英文寫道︰

祝我的弟弟William Fong生日快樂，哥哥以你為榮！我衷心祝願你身體健康、保持快樂、渴望的心和謙虛。

小方分享的童年照是9宮格拼圖，全是兩兄弟小時候攬頭攬頸的照片，足見兩兄弟由細玩到大，感情非常深厚。不過，最吸引網民注意的是小方從小到大幾乎一模一樣，大讚他「好可愛」、「由細到大都咁靚仔」、「個樣冇變過」。

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先催谷游泳成功入名校

方氏兄弟皆出身於游泳世家，爺爺是一名游泳健將，感染了爸爸方毓仁練習游泳，年少時曾奪得北京分齡賽第一。方毓仁曾接受TOPick訪問時談及，見兩名兒子對游泳極具天份，決定全力栽培兒子游泳，認為「讀書是一世，游泳只是一段時間」，全力催谷游泳入名校未嘗不是一條出路。

▲ 方力申分享9宮格童年照。（IG圖片）

小方聯同爸爸接受訪問時坦言，自己和弟弟都是靠出色的游泳成績而入到名校，他升讀聖若瑟書院，弟弟則選讀拔萃男書院，因弟弟想會考讀體育科，聖若瑟沒有，男拔才有。兩人皆代表校隊奪過不少學界獎項。

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方父不介意細仔數學7分

在學業與游泳之間，方爸爸與其他家長不同，鼓勵兒子偏重游泳發展，反而對學業要求不高，縱然細仔有次數學只取得7分，他一笑置之。惟方爸爸對兒子有一個要求，不論游泳或功課也必須每次完成，不能中途放棄。

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聖若瑟畢業後，小方以運動員獎學金計劃升讀香港大學工商管理學系，並開始踏足娛樂圈三棲發展。小方明白書中自有黃金屋，因運動員生涯短暫，最終游泳只會變回興趣，必須兼顧好游泳與學業，畢業後也要持續進修，他感謝父母和好老師一直督促其學業。

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責任編輯︰林綺玲