【面授課堂】教聯會籲教育局及早宣布推遲恢復面授日期　倡押後DSE及取消TSA

▲ 教聯會呼籲教育局及早宣布進一步推遲恢復面授課堂的時間，以防疫情蔓延。（資料圖片）

政府早前宣布全港學校面授課堂暫停至2月21日，教聯會表示，由於第五波疫情不斷惡化，確診個案屢創新高，呼籲教育局與衛生防疫部門緊密溝通，及早宣布進一步推遲恢復面授課堂的時間，以防止疫情迅速蔓延，並在停止面授期間准學校「特事特辦」關閉校舍，以及建議當局積極考慮押後中學文憑試（DSE）。

教聯會表示，根據教育局指引，學校應在原定的上課日保持校舍開放，以照顧家中乏人照顧而需要回校的學童。鑑於目前疫情十分嚴峻，該會促請局方「特事特辦」，規定學校停課期間關閉校舍，只容許部分教職員回校輪流當值，其餘在家工作，以減低疫情傳播風險；局方亦應向乏人照顧的學童及其家長提供協助，確保他們留在安全的環境。

原定於4月底開考的中學文憑試，教聯會指教育局及考評局應積極考慮押後的可行性，以減低文憑試考生交叉感染的機會，強調當局須以考生及監考員健康為首要考慮，並盡快公布文憑試安排，讓各方可早作準備；倘若因疫情嚴重而需取消考試，局方應盡早對外公布評核安排，確保其公平性。

為減輕師生壓力，同時避免聚集，教聯會期望當局考慮取消今年全港性系統評估（TSA）及小六呈分試。同時，第二輪《基本法》測試、教師語文能力評核（基準試）亦將先後於本月內舉行，有關安排備受同工關注，該會促請當局盡快公布有關安排，以免準教師及現職教師因未及取得相關資格，以致影響申請教席或轉職的機會。

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責任編輯：馮琪雅