【不可能任務】大台真人騷挑戰藝人膽量意志　戴祖儀淚崩：唔想人哋知我冇自信

▲ TVB綜藝節目挑戰藝人體能，當中戴祖儀玩到淚崩。

ViuTV近年製作不少真人騷節目，而TVB亦作出對策，近日也拍攝不少真人騷節目。

TVB將於本周四（2月10日）開始，逢周四及周五晚推出全新熱血綜藝節目《不可能任務》，派出16名藝人，包括譚俊彥、張振朗、戴祖儀、孔德賢、杜穎珊、古天祥、李思雅、何泳芍、伍富橋等，接受「動作特技考驗」及「特警遴選體驗」兩大任務，挑戰一眾藝人的體能，

當中女藝人也未有獲優待，經歷慘痛特訓的戴祖儀忍不住爆喊說：「唔想人哋知我冇自信。」

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▲ 左起：戴祖儀、張振朗、古天祥、劉頌鵬、杜穎珊、何慈恩

挑戰特技動作訓練

本周四播出的第一項任務為「動作特技考驗」挑戰，負責掌控的兩大主腦分別為香港動作特技演員公會會長錢嘉樂，以及曾參與2004年上映的《蜘蛛俠2》（Spider-Man 2）動作導演林迪安。

在兩大導師帶領下，隊長張振朗、隊員戴祖儀、孔德賢、劉頌鵬、杜穎珊、古天祥、何慈茵及劉展霆，將挑戰一連串高難度特技動作訓練，包括跳樓、飄移、槍戰、爆破、火人、拳腳對打、兵器及滾樓梯等。

▲ 譚俊彥為隊長之一。

而看似簡單的基本功鍛鍊，不但令參與藝人面對挫敗感，更有學員意外受傷。

完成連串「不可能」特訓後，8人最終會在錢嘉樂及林迪安指導下，拍攝一段片長6分鐘的動作場面作為畢業作品。

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劉家良徒孫表現佳

挑戰首項任務的8位藝人中，除張振朗表現最好外，兩位女將也有亮麗表現。

當中，劉家良徒孫何慈恩自5歲開始接觸洪拳，何慈恩跟張振朗即使訓練期間面對無數挫折，二人均能迎難而上，最終不但在畢業作品中擔任重要任務，亦於整個任務期間起著穩定軍心的作用。

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杜穎珊令人刮目相看

另外，「後生女」杜穎珊也是最有驚喜的一名學員。

自小已入選香港體操總會藝術體操精英隊、並曾3次代表香港參加國際瑜珈比賽兼獲獎無數的杜穎珊，訓練期間除了展示驚人柔軟度外，學習及適應能力亦相當強，進步之顯著令「安樂」二人亦另眼相看。

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戴祖儀哭成淚人

而於早前釋出的無綫官方宣傳預告片，兩大任務的導師均表現嚴格，分別向著學員大叫：「點解你哋講極都唔明？」、「唔該畀啲精神，唔係求求其其。」

而16位藝人要面對受傷及日曬雨淋，未知是否由於所有挑戰均一視同仁，並未有特別優待女生，片段所見戴祖儀、杜穎珊及李思雅等先後哭成淚人；平時牙尖嘴利、精靈活潑的Joey更坦言欠自信：「冇乜自信，我唔想人哋知我冇自信。」

▲ 張振朗真係好認真，佢完成拍攝後會同製作團隊齊齊檢討。

而兩名隊長張振朗及譚俊彥亦分別流下男兒淚，向來對演戲充滿熱誠的張振朗拋出勵志Bite：「不嬲我嘅做法就係自己狂做咗先。」

至於新鮮出爐視帝譚俊彥則晒出驚人意志力謂：「我一定要衝破心理陰影，只要我全心全意努力去做一件事情，冇嘢係不可能。」