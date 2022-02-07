【張仁良離任】張仁良曾籲特首表明撤回修例　民主牆風波被指違反保障資料規定

▲ 香港教育大學校長張仁良將於明年8月31日離任。（資料圖片）

香港教育大學校長張仁良將於明年8月31日離任，兩屆任期共達10年。他在任期間教大獲正名，亦經歷反修例風波，張仁良曾去信行政長官林鄭月娥，建議清楚表明已正式「撤回」修例；亦於2017年經歷教大民主牆有字句奚落教育局副局長蔡若蓮喪子事件，當時校方被指違反保障資料的規定，張仁良當時否認校方外洩閉路電視截圖。

現年62歲的張仁良為教大第五任校長，於2013年9月上任，2017年獲續任，任期至明年8月31日。張仁良任內經歷反修例風波，2019年7月他曾向師生表示，已去信林鄭月娥，建議向外界表明已正式撤回修例，釐清含糊之處。他當時說，各界應合力建設一個公開的對話平台，逐步消解社會矛盾及縮窄分歧，指出持續衝突及暴力絕對不能解決香港的困局。

張仁良於2019年8月出席由教大學生會主辦的公開對話活動，當時被問到如有學生被不合理拘捕會怎樣處理，他強調不容許學生受到不公平、不合法對待，又希望同學相信司法制度，認為可以透過法官、法庭為學生尋求公平對待。他亦曾在11月理大衝突事件中到理大交涉。

張仁良任內極具爭議的事件，為2017年9月，教育局副局長蔡若蓮喪子，教大民主牆出現奚落字句，事後錄到2名懷疑涉事者的閉路電視片段截圖外洩。私隱專員公署指照片源頭是教大保安中心，將截圖傳送到教大管理層WhatsApp群組，指出大學管理層作為「資料使用者」需要負上一定責任，又指教大違反保障資料的規定。張仁良否認截圖由校方主動放出，又說得知事件後已要求私隱專員公署調查事件。。

張仁良是8間資助大學現任校長當中，唯一一位任第十三屆中國全國政協委員，亦身兼交通諮詢委員會主席。2020年全國人大通過《港區國安法》後，張仁良聯同4間大學校長發表聯合聲明，指完全支持「一國兩制」，理解訂立國家安全法必要性。

另外，張仁良的任內亦讓教育大學「正名」，在2014年7月向政府提出申請，並於2016年獲三讀通過議案，讓教育學院升格為教育大學。疫情期間，張仁良亦聯同三位副校長，捐出12個月薪酬的百分之十，予教大作助學金之用，以支援有經濟需要的學生。

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記者：黃悅晴