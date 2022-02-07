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【第五波疫情】法援署一名法律援助律師初確　於金鐘道政府合署26樓法援署總部上班

社會 16:28 2022/02/07

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法律援助署一名職員初步確診。（資料圖片）

本港第五波疫情嚴峻，確診個案不斷創新高，多區污水樣本驗出對病毒呈陽性。法援署今日（7日）表示，一名法律援助律師初步確診2019冠狀病毒病。
 
該名職員在金鐘道政府合署26樓法援署總部上班，最近沒有外遊紀錄，對上一次當值日期為2月4日，負責審批民事法援申請，其間沒有接觸公眾人士。該名職員工作時一直有佩戴口罩，最後上班日體溫探測正常。
 
法援署關閉設於金鐘道政府合署24樓的申請及審查科總部辦事處、25樓的諮詢及申請組，以及26樓的民事訴訟第一組辦事處，以便安排為相關地方進行全面清潔及消毒，其間所有相關辦事處的法援署職員在家工作。巿民如需提出緊急民事法援申請，可到位於九龍旺角聯運街30號旺角政府合署地下的九龍分署辦理。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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記者：郭詩詩

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