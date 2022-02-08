【開心速遞】輝蓮CP新婚初入廚　林淑敏+許家傑回顧戀愛史【有片】

TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》的大小姐（林淑敏飾）和送水輝（許家傑飾）去年年尾舉行婚禮，「輝蓮CP」正式結為夫妻，升呢成人妻人夫後的大小姐和送水輝齊齊入廚，一起泡製糖不甩，甜蜜過節！

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適逢今年的情人節（2月14日）翌日為元宵節，連續兩天都是佳節，TOPick邀得深受觀眾愛戴的「輝蓮CP」林淑敏和許家傑一同分享戀事應節。

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林：林淑敏；許：許家傑

回顧初戀

林：第一次拍拖多少歲？

許：中學吧！

林：沒有攬攬錫錫嗎？

許：只有聊天，隔了一個多星期才拖手。

林：初戀持續了多久？

許：持續了兩星期。小時候已知道性格不合，因了解而分開。小時候喜歡打球，覺得拍拖很浪費時間，常常阻礙打球。

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媽媽開綠燈

林：小時候媽媽管得很嚴，她一定不讓我拍拖。但有一年的情人節很好笑，我放學後很早便回家，在家中看書。媽媽下班後便問我「為甚麼今天不外出玩樂？」

許：（笑）

林：我看着她並心想「我為何要出去玩？媽媽很厲害，既不讓我拍拖，但情人節卻趕我出街。」她不認同我拍拖，但又覺得情人節需要出去拍拖，這就是長輩的矛盾。後來直到我拍拖時，便沒有理會她的反對，就拍拖了。

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拍檔相處之道

林：我真的很幸運。這五年來一直與你一起開工，你包容我很多，我有時也不太理會你的缺點，你也不理會我的缺點。

許：我覺得這也是相處之道。

林：對著不認識的人當然客客氣氣。

林：我很感謝你幫我看著螢光幕，助我分析演戲時該如何走位。

許：待人接物，我袋住兩個Point——待人以誠、己所不欲勿施於人，這兩件事對我來說到哪裏都有用。

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新手甜品師

林：大家也是新手，我們也不太會煮，但過程中感受到互相包容。我覺得這正正是拍檔應有的表現，如果互相去挑剔對方的錯，便不能合作這麼久。

許：你永遠不知道做出來的效果，有時我們做創作或做一件事的時候，完全不會知道最後發生甚麼事，但我認為要保持Open，我不會說不要弄A仔（《開心速遞》導演）出來，全部心形才漂亮。可能就是容納不同的意見，或者我們一起去玩。

糖不甩食譜（按下圖）

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記者：梁樂欣、陳淑霖