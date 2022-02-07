遲遲未有競爭者表態參選特首　冼國林：等到快睡著

▲ 冼國林稱不知為何仍未有人表態參選。

特首選舉提名期本月20日展開，目前僅KOL、商人冼國林表明參選意欲。對於遲遲未有其他競爭者表態，冼國林直言自己亦不知為何，笑言已等到「快睡著」。

冼國林今出席外國記者會午餐會，他開場即主動回應外界對其參選的質疑，形容自己已是有名氣的KOL，已有足夠財富生活，沒有理由要再刻意宣傳，或求取利益。他說，自己有數十年工作經驗，由小販、司機等基層做起，後憑自學進修，成為上市公司主席，又認為自己符合港澳辦主任夏寶龍提出的治港者條件，例如愛國等。

在問答環節，主持問及勝選機會時，冼國林稱自己做事不計較輸贏，只向盡力做想做的事，又稱與北京及中聯辦沒有任何聯繫。被問到特首林鄭月娥的政策時，他表示拒絕評論一個可能參選的人士。對於被指沒有政府行政經驗，冼國林反駁指：若是有政府經驗才可做特首，找一個政務官去做即可，強調相關工作經驗是優勢，但非必要。

另外，有記者問及，如何看待被視為「翻版特朗普」。冼國林稱，「你可以說我像特朗普，但我是正面的一位。我很尊重他，我有學習他，但我和他的風格很不同，我會接受不同的意見。」

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