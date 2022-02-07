【醫護染疫】公院17名醫護及病人助理等染疫　涉屯門醫院醫生及8名不同醫院護士

▲ 陳靜儀攝。

衞生署及醫院管理局今日（7日）就新冠病毒個案的最新情況舉行簡報會。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業醫生將會出席。

醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業指，3名長者中，兩人危殆、一人嚴重，分別為77歲女病人，84歲男病人及一名78歲男病人。

另外，醫管局亦公布多間公立醫院有醫護人員初步確診或確診，包括一名屯門醫院醫生及8名護士，護士染疫分別在伊利沙伯醫院、葵涌醫院和明愛醫院等工作。亦有8名病人服務助理和運作助理、文員確診，涉威爾斯、大埔醫阮和仁濟醫院等工作，經追蹤後，由於有戴好個人防護裝備，無病人要檢，20名職員被列密切接觸者。

同時，在入院篩查方面，發現5名病人初步確診，包括屯門醫院、博愛醫院、威爾斯親王醫院及伊利沙伯醫院，3名醫護人員照顧病人時無帶眼罩被列緊密接觸，亦有10名同格病人被列緊密接觸。

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記者：余思嵐