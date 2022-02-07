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【Tomorrow】紅館騷落空不感氣餒　AGA自勉總有美好明天

娛樂 17:35 2022/02/07

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AGA（江海迦）本來在今年1月29日首次登上紅館舞台，舉行入行9年首個紅館演唱會《AGA Gaia Live》，並預計在台上唱出新歌《Tomorrow》，跟樂迷共享心路歷程。可是突然而來的疫情第五波，令演唱會再度延期，令新歌《Tomorrow》無緣在台上唱出給觀眾欣賞。

不過，屢遇挫折從不言敗的AGA，在這段時間繼續新歌趕工，並按照原定時間在農曆年後上架，以音樂為大家送上正能量。

AGA作曲的《Tomorrow》，早在演唱會前已釋出Demo版的《Rose》，而廣東版歌詞則交由合作無間的林若寧，再譜出另一首感人樂章。

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林若寧為AGA創作的歌詞，經常以「時間」為主題，如《無期》講一個未有兌現的承諾，《Tonight》則是戀人間寶貴共聚時光；也恰巧如形容AGA演唱會的波折，由首個演出日期因疫情而變成「無期」，到終於再能落實，大家期待著「Tonight」的相聚，卻又再一次落空，等待著下一個「Tomorrow」的來臨。

AGA今年推出首支新歌。

AGA自己也表示，最為《Tomorrow》原為一首在演唱會上為觀眾在疫情期間，鼓勵人們要以正面心態面對艱難時刻的作品，而她也估不到歌詞竟是這麼貼切，為大家打氣的同時，其實正好也給AGA一個無形的鼓勵和安慰感覺。

AGA表示：「未能在約定的地點送上這首歌，那麼在同一日同一晚，換個形式送給大家，相信我們很快會再見！生活仍要向前行，讓我們一起期待最美好的事來臨。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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