【梅艷芳】足本導演版第2集重現鐵達時廣告經典　電影版未現身角色登場

▲ 《梅艷芳》

《梅艷芳》（足本導演版）首集《梅艷芳》（足本導演版）在大年初二（2月2日）於Disney+上架。第1集《梅艷芳》劇情講到梅姐（王丹妮飾）代表香港出席第12屆東京音樂節，從此與日本結緣，暗暗預示與日本當紅歌星後藤夕輝（中島步飾）將要展開的戀情。

《梅艷芳》（足本導演版）第2集將於2月9日下午4時在Disney+上架，這集劇情內，正值梅姐事業騰飛的時刻，命運讓梅姐遇上事業一樣如日中天的日本偶像歌手後藤夕輝。

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無奈戀情驟然而逝

一生追求愛情的梅姐，與後藤一見鍾情，開始約會。二人的專屬世界之中愛意流動，勝過了台上的無限風光。

梅姐開始頻繁地飛往日本，沉醉於活在男友背後，為他打點日常。甜蜜的愛情卻成為二人事業的挑戰，梅姐於Eddie（古天樂飾）的鼓勵下繼續勇敢去愛，華星高層蘇先生（林家棟）以及後藤公司的社長卻認為愛情會影響兩者的事業，二人就此分開，戀情驟然而逝。

失去愛情的梅姐，全力投入於演唱會當中。與此同時，「愈禁愈紅」的《壞女孩》聲勢一時無兩，梅姐以雷霆萬鈞之勢，挾着刷新最小年紀舉行個人演唱會的紅館紀錄，於20歲之年，一步步踏入樂壇最高殿堂。

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憑《胭脂扣》成三料影后

影壇亦為這位未來巨星的寶座作出準備，關錦鵬執導的電影《胭脂扣》中，梅姐演活了如花對十二少的癡情，為她連奪臺灣電影金馬獎、香港電影金像獎、亞太影展最佳女主角，榮膺三料影后。

事業屢屢突破的梅姐，光輝無限，卻被姐姐傳來的婚訊一敲，對愛情的渴望再次於心中激烈迴盪……

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重現鐵達時經典

在第2集內，將會加入梅姐於1988年為鐵達時拍攝《天長地久》廣告的橋段。此片段由導演梁樂民帶領的製作團隊，台前幕後全力以赴，還原廣告畫面。

於電影版從未登場的朱鑑然將會飾演廣告男主角，與王丹妮飾演的梅艷芳上演一場戲假情真的故事。