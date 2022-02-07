  • 17°C
香港時間 : 2022207日 (週一) 17:47
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 殭屍校園 第五波疫情 IT狗 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【第五波疫情】教育局暫無推遲復課日及DSE考期　視乎疫情檢視應變安排

社會 16:54 2022/02/07

分享：

熱門 殭屍校園 第五波疫情 IT狗 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

教育局稱會適時檢視及考慮學校上課安排。（資料圖片）

政府上月底決定全港學校延長暫停面授課堂及所有校內活動至2月21日止，惟近日多個教育團體均分別公開呼籲教育局推遲恢復學校面授課堂日期，並押後中學文憑試（DSE）等。教育局最新回應時未有公布更改復課日期或考期，稱會繼續留意疫情發展及聽取衞生專家意見，適時檢視及考慮學校上課安排；DSE及全港性系統評估（TSA）方面若有任何更新安排，會盡快公布。

教育局表示，鑑於有學校表示應屆公開考試考生級別需應付公開試，如有關學校能嚴格遵照教育局發出的《學校健康指引》及衞生防護中心的《預防2019 冠狀病毒病給學校的健康指引》，切實執行各種抗疫措施，校方可按需要安排他們回校進行最多半日必要的學習及評核活動，例如校本評核、模擬考試等，教育局會持續與學校跟進有關安排。

教育局亦指，中學文憑試對考生無論在升學或就業均非常重要，然而，局方盼各界理解，考生及考務人員的健康與安全是首要考慮，教育局和考評局會繼續密切監察疫情發展，並與衞生防護中心和學界緊密聯繫，採取適當應變安排。至於全港性系統評估，局方會繼續密切監察疫情發展，以決定適當的應變安排。

【疫苗通行證】DSE 4月22日開考距今不足3個月 教育局及考評局未能確認考生入試場須否打針（詳情即看：【下一頁】

【小學生打針】教育局研小學停面授期間准到校打針 有學校8成家長放心子女打針冀3月復全日課（詳情即看：【下一頁】

教育局發言人補充，雖然學校（包括幼稚園）在暫停面授課堂的上課日子，仍然會保持校舍開放予家中乏人照顧的學生，但鑑於社區疫情日益嚴峻，個別地區的學校或有較多教職員需要接受強制檢測，以致影響人力資源，加上有關地區可能存有不明源頭的傳播鏈，教育局呼籲家長如非必要，應盡量避免安排子女外出回校。

最新熱門影片：【TOPick診症室】40歲膝頭退化嚴重恐要換膝　拆解半膝關節換置手術

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：馮琪雅

相關文章

【第五波疫情】政府新聞公報今起不公布每宗個案詳情　當局稱會盡快公布新增強檢大廈
今日 16:54
【第五波疫情】政府新聞公報今起不公布每宗個案詳情　當局稱會盡快公布新增強檢大廈
【暫停面授】倘疫情持續　教評會倡押後DSE及取消下學期小六呈分試
19:30 2022/02/04
【暫停面授】倘疫情持續　教評會倡押後DSE及取消下學期小六呈分試
【面授課堂】教聯會籲教育局及早宣布推遲恢復面授日期　倡押後DSE及取消TSA
今日 16:24
【面授課堂】教聯會籲教育局及早宣布推遲恢復面授日期　倡押後DSE及取消TSA
【防疫措施】教育工作人員總工會建議延遲DSE開考日期　倡延長學校暫停面授課時間
15:53 2022/02/06
【防疫措施】教育工作人員總工會建議延遲DSE開考日期　倡延長學校暫停面授課時間
【小學生打針】教育局研小學停面授期間准到校打針　有學校8成家長放心子女打針冀3月復全日課
06:00 2022/02/04
【小學生打針】教育局研小學停面授期間准到校打針　有學校8成家長放心子女打針冀3月復全日課
【疫苗通行證】有小學或安排家長轉到校外空地接放學　教育局考慮准校內設「緩衝區」
00:00 2022/02/04
【疫苗通行證】有小學或安排家長轉到校外空地接放學　教育局考慮准校內設「緩衝區」

你可能感興趣

【第五波疫情】政府新聞公報今起不公布每宗個案詳情　當局稱會盡快公布新增強檢大廈
今日 16:54
【第五波疫情】政府新聞公報今起不公布每宗個案詳情　當局稱會盡快公布新增強檢大廈
【暫停面授】倘疫情持續　教評會倡押後DSE及取消下學期小六呈分試
19:30 2022/02/04
【暫停面授】倘疫情持續　教評會倡押後DSE及取消下學期小六呈分試
【面授課堂】教聯會籲教育局及早宣布推遲恢復面授日期　倡押後DSE及取消TSA
今日 16:24
【面授課堂】教聯會籲教育局及早宣布推遲恢復面授日期　倡押後DSE及取消TSA
教育局 疫情 衞生防護中心 幼稚園 DSE TSA 中學

最高瀏覽

【財神到】鍾培生農曆年落鬧市派錢　準備逾十萬元利是為市民打氣
17:03 2022/02/06
【財神到】鍾培生農曆年落鬧市派錢　準備逾十萬元利是為市民打氣
【新冠肺炎】與確診女友同居3天有親密接觸　 男子隔離後檢測未受感染
17:53 2022/02/06
【新冠肺炎】與確診女友同居3天有親密接觸　 男子隔離後檢測未受感染
【初步確診】今日錄得逾300宗初步確診個案　當局籲5區居民要特別留意
16:59 2022/02/06
【初步確診】今日錄得逾300宗初步確診個案　當局籲5區居民要特別留意