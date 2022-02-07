【第五波疫情】教育局暫無推遲復課日及DSE考期　視乎疫情檢視應變安排

▲ 教育局稱會適時檢視及考慮學校上課安排。（資料圖片）

政府上月底決定全港學校延長暫停面授課堂及所有校內活動至2月21日止，惟近日多個教育團體均分別公開呼籲教育局推遲恢復學校面授課堂日期，並押後中學文憑試（DSE）等。教育局最新回應時未有公布更改復課日期或考期，稱會繼續留意疫情發展及聽取衞生專家意見，適時檢視及考慮學校上課安排；DSE及全港性系統評估（TSA）方面若有任何更新安排，會盡快公布。

教育局表示，鑑於有學校表示應屆公開考試考生級別需應付公開試，如有關學校能嚴格遵照教育局發出的《學校健康指引》及衞生防護中心的《預防2019 冠狀病毒病給學校的健康指引》，切實執行各種抗疫措施，校方可按需要安排他們回校進行最多半日必要的學習及評核活動，例如校本評核、模擬考試等，教育局會持續與學校跟進有關安排。

教育局亦指，中學文憑試對考生無論在升學或就業均非常重要，然而，局方盼各界理解，考生及考務人員的健康與安全是首要考慮，教育局和考評局會繼續密切監察疫情發展，並與衞生防護中心和學界緊密聯繫，採取適當應變安排。至於全港性系統評估，局方會繼續密切監察疫情發展，以決定適當的應變安排。

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教育局發言人補充，雖然學校（包括幼稚園）在暫停面授課堂的上課日子，仍然會保持校舍開放予家中乏人照顧的學生，但鑑於社區疫情日益嚴峻，個別地區的學校或有較多教職員需要接受強制檢測，以致影響人力資源，加上有關地區可能存有不明源頭的傳播鏈，教育局呼籲家長如非必要，應盡量避免安排子女外出回校。

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責任編輯：馮琪雅