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【超市大搜查】玉米澱粉製米粉難消化　營養師推薦9款較高蛋白質無添加純米粉

食用安全 12:08 2022/03/20

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營養師推薦9款較高蛋白質純米粉。

市面米粉眾多，但大家選購米粉時有留意成分嗎？米粉除了用米及水製成，部份產品還會加入成本較低的玉米澱粉（粟米澱粉），而玉米澱粉製的米粉，營養價值會比米粉較低。為此，TOPick訪問註冊營養師潘卓琳（啊家），為大家挑選數款較高蛋白質、非玉米澱粉製的純米粉。

最新影片：

TOPick記者從各大超市及網購平台搜羅並檢閱市面31款常見米粉的營養標籤，發現有11款米粉的成分都並非單純大米及水，部份添加了添加劑，亦有大部份添加了玉米澱粉。

部份米粉會加入成本較低的玉米澱粉或是添加劑。

據台灣衛福部規範，只有米含量100%才能叫純米粉；米含量>50%者可標示為調合米粉（絲）；米含量<50%者則不能標示上述名稱。啊家指出，米粉屬於碳水化合物，可為人提供能量，同時屬於低脂肪五穀類，是五穀類中不錯的選擇，不過營養不會十分豐富，勝在容易消化。一般來說，米粉是由水和大米做成的，所以營養價值和白飯相約。

至於採用玉米澱粉製的米粉，口感方面會較有彈性及有韌度，比純米粉較難消化，較易引致胃脹及腸胃不適，顏色亦會比較白。另外，因為大米成份減少，啊家表示其營養價值都會較少，特別是蛋白質。

從11款「非純大米及水」製米粉可見，這11款米粉的蛋白質含量的確較低，在31款米粉中，蛋白質含量包攬最低的11位。當中以「超力新竹米粉」蛋白質含量最低，為0克，而「虎牌 - 新竹米粉」亦只含0.3克/100克。

「超力新竹米粉」蛋白質含量最低，為0克。

那麼有哪些米粉屬於較純正，蛋白質較高的米粉？啊家有以下推薦：

    點擊圖片放大
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    +6

以上為高蛋白質（高於8克/100克）純米粉，大米含量高，鈉含量低的選擇，而且沒有添加劑。

如何選擇品質上乘的米粉？

上述9款米粉屬於31款米粉中，蛋白質含量最高的9款產品。啊家建議，如想挑選品質上乘的米粉，有以下方法：

  • 選擇蛋白質含量高於7克/100克的米粉，較高蛋白質含量的米粉會是較好的選擇。
  • 純米粉一般會帶點米粒乾透時候呈現的淺米黃色。
  • 偏白色的米粉有可能是添加了玉米澱粉，所以營養價值可能沒有那麼高。
  • 留意成分表，選擇成分第一位為「大米」的產品，大米排第一的話，代表大米成分越高。
  • 如玉米澱粉排行第一，通常蛋白質含量都偏少，營養價值及米香味沒有那麼豐富。
  • 消化功能較差人士，可選擇純大米製造的純米粉，會較容易消化，不易脹氣。
  • 越是彈牙的米粉，約難消化。

記者：楊宛茜

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