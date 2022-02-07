【內科朴院長】「崔尚宮」轉做護士長　車清華超搞笑封最強綠葉

▲ 《內科朴院長》

由李瑞鎮、羅美蘭主演，改編自同名網絡漫畫的喜劇《內科朴院長》播出後大受歡迎，如果有追開此劇，不難發現圍繞朴院長（李瑞鎮飾）身邊的人同樣十分搞笑，而被喻為新一代「最強綠葉」的車清華當然是其中一分子。

車清華去年在大熱劇《哲仁王后》飾演八字眉兼嘮叨性格的「崔尚宮」一角爆紅，今次在《內科朴院長》飾演診所護士長，正好讓她繼續大賣惹笑演技。

▲ 李瑞鎮、羅美蘭主演的《內科朴院長》播出後大受歡迎。

以音樂劇演員身份出道的車清華，多數活躍於舞台劇圈，直到2011年前才轉往幕前演出，其中一個代表作要數韓國大熱電影《屍殺列車》。但其實車清華的演員路開始得並不順禾利，學生時代的她成績優異且性格外向，父母對她抱有很高的期望，豈料在大學修讀戲劇系，難怪她用了很長時間去說服雙親。

車清華曾坦言初出道時對自己的職業感到疑惑，一度要兼職做售貨員、OL等多份工作維生，但最後始終覺得「演戲就是最幸福」，遂決定在演藝路上默默堅持。

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憑《哲仁王后》爆紅

2013年，車清華初試進軍電視界，唯只獲接演一些沒甚戲份的小配角；直到2019年參演《愛的迫降》打開知名度，去年更於《哲仁王后》憑不斷嘮叨女主角申惠善的「崔尚宮」角色瞬間彈起。

其浮誇的面部表情令觀眾留下深刻印象，結果這派經年磨練的獨特演繹手法為劇集營造不少笑位，成為新一代最強綠葉，過程可說是得來不易。

更重要的，似乎車清華「腳頭」甚好，除了最新作品《內科朴院長》開播叫好叫座，她過往有份參演的《哲仁王后》、《怪物》、《直到瘋狂》、《德魯納酒店》均大受歡迎，而且取得非常不錯的收視。