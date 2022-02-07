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【商場優惠】多間人氣食肆進駐將軍澳東港城　外賣自取低至5折+會員手機落單再享優惠

休閒消費 17:55 2022/02/07

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東港城推出美饌激賞及餐飲激賞回贈。（商場提供）

最近將軍澳東港城有多間人氣餐飲商戶進駐，包括日本過江龍天婦羅丼飯專賣店天丼、打卡輕食蒲點OCIO、人氣芋圓甜品店鮮芋仙、有台灣珍珠奶茶始祖美譽的春水堂人文茶館及星級麵包店ABC BAKERY，為大家締造味覺新衝擊。而商場由即日起亦推出多項美饌激賞外賣自取優惠，讓顧客可以最著數的價錢歎盡中、日、東南亞、西式等美饌。

The Point by SHKP會員可透過新地商場手機應用程式，預先揀選當日心水美食，外賣自取訂餐滿$300全單減$100、滿$200減$50、滿$100減$20，加上東港城獨家優惠碼，合共高達5折優惠，優惠期由即日起至2月15日，名額有限，先到先得。

OCIO由即日起至2月28日，外賣自取可享全單8折優惠。（商場提供）

而會員更可享餐飲激賞回贈驚喜獎賞，無論於商場內食肆堂食或外賣自取均有優惠。由即日起至2月15日，中午12時至下午6時前以電子消費滿$100，即可換領$20贈券、滿$200可換$50、滿$300可換$100，回贈高達40%。而晚上6時或以後，電子消費滿$100可換$20一田禮券、滿$200可換 $60一田禮券、滿$300即可換$120一田禮券。

除此之外，會員由即日起可用積分換領外賣自取餐飲券，100分換領$10商場外賣自取餐飲券，以及以200分換領$20。多間全新進駐的餐飲商戶亦同時提供外賣自取優惠，包括：

  • OCIO：由即日起至2月28日外賣自取，可享全單8折
  • 天丼︰凡購買丼飯附送麵豉湯一客
  • ABC BAKERY：英式鬆餅$20/3個、葡式鮮奶忌廉撻$60/6個

記者︰黃依情

 

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