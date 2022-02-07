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【第五波疫情】元朗檢測站近千人輪候　曾助全民檢測市民指已爆煲：以前做2000人已經停唔到手

社會 18:08 2022/02/07

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元朗東區會堂檢測中心大排長龍。（黃景輝攝）

本港第五波疫情爆發，今日有614宗個案確診，暫錄得超過600宗初步確診，創下兩年來的最高紀錄。全港多區湧現確診個案，不少大廈均被納入強制檢測，連續多日進行檢測涉及人數眾多，許多檢測站外大排蛇餅。元朗東區會堂今日仍然大排長龍，下午4時許人龍近千人。有曾參與過「全民檢測」的工作人員的市民指，過去一個中心每日做2000人檢測已算是極限，現時情況已經爆煲。

元朗區僅有東區社區會堂一間檢測中心，目前直至下周二（12日）都已經全部額滿。門外今日仍然大排長龍，甚至延伸至對面馬路，目測近千人。

市民陳先生指人流只見變多未有減少，下班時間更多市民前來排隊。香港特區政府於 2020年曾推出「普及社區檢測計劃」，他曾是協助幫手的成員之一，指出大型場館一日做3000個檢測已經「停唔到手」，中型則可做2000個已到上限，「我諗門口排隊嘅市民應該做唔曬。」

陳先生指自己要兩日已經預約強制檢測，仍要排數個鐘頭，不知其他市民在寒風中又要等待多久，「一次半次可能自費檢測就算了，而家一檢要檢5次，普通市民負擔唔起。」

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而聽聞荃灣區開始派籌輪後檢測，他則擔心會衍生黃牛問題。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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記者：袁澍

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