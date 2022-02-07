【新冠肺炎】屯門濾水廠外判清潔工初步確診　水務署強調不影響食水安全

▲ 水務署今日（7日）表示，屯門濾水廠一名外判清潔工人昨日（6日）初步確診新冠肺炎。（資料圖片）

水務署今日（7日）表示，屯門濾水廠一名外判清潔工人昨日（6日）初步確診新冠肺炎。發言人強調，事件對食水安全沒有影響。

該名工人最近一次上班日期為1月31日。她工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。水務署已全面清潔及消毒屯門濾水廠，並已安排與她在工作上有密切接觸的職員接受病毒檢測。

發言人表示，水務署在疫情期間一直嚴格執行各項防疫措施，並向職員提供口罩及其他個人防護裝備。署方亦已提醒所有職員須注意個人衞生，並時刻提高警覺，如發現身體不適，必須馬上求醫。另外，水務署亦已提醒其承辦商必須嚴格執行防疫指施。

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記者：黃穎津

