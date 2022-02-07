  • 17°C
香港時間 : 2022207日 (週一) 19:17
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 殭屍校園 第五波疫情 IT狗 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】屯門濾水廠外判清潔工初步確診　水務署強調不影響食水安全

社會 18:07 2022/02/07

分享：

熱門 殭屍校園 第五波疫情 IT狗 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

水務署今日（7日）表示，屯門濾水廠一名外判清潔工人昨日（6日）初步確診新冠肺炎。（資料圖片）

水務署今日（7日）表示，屯門濾水廠一名外判清潔工人昨日（6日）初步確診新冠肺炎。發言人強調，事件對食水安全沒有影響。 

該名工人最近一次上班日期為1月31日。她工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。水務署已全面清潔及消毒屯門濾水廠，並已安排與她在工作上有密切接觸的職員接受病毒檢測。 

發言人表示，水務署在疫情期間一直嚴格執行各項防疫措施，並向職員提供口罩及其他個人防護裝備。署方亦已提醒所有職員須注意個人衞生，並時刻提高警覺，如發現身體不適，必須馬上求醫。另外，水務署亦已提醒其承辦商必須嚴格執行防疫指施。

最新影片推介：【湊得輕鬆啲】大腦麻痺郭海瑩坐輪椅摘殘奧金牌　爸媽化身教練裁判組硬地滾球鐵三角

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。
立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津
 

相關文章

【疫情嚴峻】今日新增614宗確診　逾450宗仍在調查源頭【不斷更新】
今日 16:32
【疫情嚴峻】今日新增614宗確診　逾450宗仍在調查源頭【不斷更新】
【第五波疫情】商經局職員初步確診　2月4日最後上班
今日 15:45
【第五波疫情】商經局職員初步確診　2月4日最後上班
【第五波疫情】徐樂堅形容疫情不樂觀　料新年聚會個案陸續出現
今日 17:14
【第五波疫情】徐樂堅形容疫情不樂觀　料新年聚會個案陸續出現
【第五波疫情】法援署一名法律援助律師初確　於金鐘道政府合署26樓法援署總部上班
今日 16:28
【第五波疫情】法援署一名法律援助律師初確　於金鐘道政府合署26樓法援署總部上班
【第五波疫情】教育局暫無推遲復課日及DSE考期　視乎疫情檢視應變安排
今日 16:54
【第五波疫情】教育局暫無推遲復課日及DSE考期　視乎疫情檢視應變安排

你可能感興趣

【疫情嚴峻】今日新增614宗確診　逾450宗仍在調查源頭【不斷更新】
今日 16:32
【疫情嚴峻】今日新增614宗確診　逾450宗仍在調查源頭【不斷更新】
【第五波疫情】商經局職員初步確診　2月4日最後上班
今日 15:45
【第五波疫情】商經局職員初步確診　2月4日最後上班
【第五波疫情】徐樂堅形容疫情不樂觀　料新年聚會個案陸續出現
今日 17:14
【第五波疫情】徐樂堅形容疫情不樂觀　料新年聚會個案陸續出現
疫情 防疫措施 強制檢測 病毒檢測 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 食水 水務署

最高瀏覽

【財神到】鍾培生農曆年落鬧市派錢　準備逾十萬元利是為市民打氣
17:03 2022/02/06
【財神到】鍾培生農曆年落鬧市派錢　準備逾十萬元利是為市民打氣
【新冠肺炎】與確診女友同居3天有親密接觸　 男子隔離後檢測未受感染
17:53 2022/02/06
【新冠肺炎】與確診女友同居3天有親密接觸　 男子隔離後檢測未受感染
【初步確診】今日錄得逾300宗初步確診個案　當局籲5區居民要特別留意
16:59 2022/02/06
【初步確診】今日錄得逾300宗初步確診個案　當局籲5區居民要特別留意