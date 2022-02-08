【網上面試】小一面試不拍片改ZOOM面試  福附校長分享5大面試失分位

▲ 福附第二階段首輪實體面試將改為zoom進行。

本港爆發第五波疫情，教育局宣布延遲面授課程至2月21日，直資小學福建中學附屬學校宣布，原定於2月19日進行的第二階段首輪實體面試，將改為透過zoom進行視像面試。徐區懿華（Eva）校長表示，考慮到減輕家長的壓力，學校不會選擇提交影片的方式，改為zoom面試是基於疫情下的考量，至於原定3月19日舉行的第二階段第二輪實體面試，將延至暑假前保留實體進行。

Eva校長表示，學校最想做到實體面試，以了解小朋友最真實的一面，但由於爆發第五波疫情，學校經開會後決定改為zoom面試，以保障師生的健康。

我們不要求家長拍片，改為zoom面見，對家長而言相對不會造成過大壓力，而且透過zoom面見，老師與小朋友傾計，以了解學生的性格，日常生活及基本語言能力。

隨著面試方式改變，面試的安排與考核的內容與實體面試有所不同。Eva校長表示，學校會於2月8日出信通知家長，並提供不同的時段供家長選擇。面試當天，家長要首先在whatsapp群組報到，再由老師安排進入不同的zoom課室面試，如果面試當天家長或小朋友因各種情況無法準時面試，由於面試學生多達數百人，則不設同日補設面試環節，可能要等到6月至7月的小一輪面試。

即使實體面試，過往都有小朋友可能緊張都嘔，假如出現這些情況，我們未必可以安排同日再面試，可能要等到下一輪， 即6月至7月份了。

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ZOOM面試主要以傾計為主

考核的內容也與實體面試內容有所不同，Eva校長表示，實體面試會有小朋友集體遊戲，也會有老師在面試現場觀察小朋友的行為舉止，但zoom面試會取消這些環節，主要以傾計為主。她補充，學校除了中文由普通話教學外，其他科目都是全英教學，因此相當著重學生的語言能力，面試會由一中一英兩名老師面對一個學生，學生可以先選擇母語，即廣東話、普通話甚至英文為主，但過程會有兩文三語，以了解學生的語言表達能力。

我們主要透過zoom面見，觀察學生作答過程的表現及反應，並從中了解小朋友的性格及特長。

徐區懿華坦言，明白申請人進行zoom面試期間，不少坐在身旁陪同的家長均會倍感壓力，但亦提醒家長，原本的實體面試，也是由子女獨自應付，現時即使改為zoom面見，申請人安坐家中，有家長或家人陪同，也請家長相信子女的能力，給予子女信心和肯定，容讓他們獨自應付，避免在側旁急於提水或急忙代答等。

我們不是要100分才取錄，爸爸媽媽千萬不要太緊張而搶答，代小朋友回答問題或給予提示都會干擾到小朋友的思維，令到學生不知道是回應老師還是回應家長，老師也看不到小朋友的表現，從而浪費了面試的機會。

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zoom面試的5個大忌

想子女面試脫穎而出，Eva校長也有5個貼士分享。首先是技術問題，她建議父母應該再面試前，測試好相關器材及wifi接收訊號，盡量避免中途出現技術問題。其次，她建議最理想的面試環境是獨立的房間，背景環境簡潔，爸爸媽媽不要特意去佈置，以及不要有其他人入鏡，以免令到小朋友分心。

至於儀容方面，她提及雖然zoom面試，申請人是在家中進行，但都要注重自己的儀容以及鏡頭前的儀態，譬如不要穿得太隨便，要注意休息不要打瞌睡，以及坐姿要端正，「唔好在鏡頭前得翻對眼，或者只見到個頭頂」，雖然儀容不計分，但如果做得太差，負責面試的老師都會在評分紙上寫上標註。

最重要的大忌是，父母在旁代答問題或者提示問題。Eva校長表示，以往都有家長會突然在鏡頭搶答問題，例如會解釋小朋友平時不是這樣的，她強調面試是面見小朋友不是家長，將面試交給小朋友自己應付，父母不要發聲或提點，最好讓小朋友獨自在安靜的環境中參與面見，避免小朋友常因怕答錯，在作答前後都會望着父母求助，顯得欠缺自信。

我們面試前會讓家長先說話，家長講完後可以將時間交給小朋友獨自面見，每個申請人的面試時間大約是15分鐘。

她最後提醒，注意千萬不要教小朋友背誦答案或預演，因生硬造作，反而會影響評分印象。若申請人在第二階段面試成績，與第一階段的申請人同分，將以第一階段學生獲優先取錄。

可交兩頁A4紙作補充

zoom面試模式及內容將會較輕鬆，家長可以根據實際需要額外提供不多於兩張A4紙（頁底及頁面共4面）的補充資料，內容可以是子女的得獎、日常生活照片、空餘時間的活動等，讓學校深入認識小朋友；家長亦可另外提交不多於10張紙的子女日常功課、評估、學業報告等，讓學校參考申請人在幼稚園階段時的學術及其他項目的表現，Eva校長，上述補充資料及日常功課等不會計算面試分數，只作參考使用，家長可以根據實際需要而選擇是否補交。

徐區懿華建議，家長平日可多用視像方法與申請人子女傾談，亦可為子女攝錄自我介紹、講故事、介紹自己喜愛的食物、玩具、消閒方法、家庭生活等不同題材的片段，再讓子女自己翻看，讓他們明白，在zoom面試進行時，老師透過視像鏡頭會看到什麼。

記者：鄺嫻