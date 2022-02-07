【爸媽心聲】孩子看似永遠長不大　鄧藹霖揭真相︰是父母不肯放手

▲ 鄧藹霖建議家長，應由子女踏進青少年階段起循序漸進放手。

她是一個極有要求的人，尤其是有關衞生的事項。孩子們年紀尚小時，她曾聘用家傭，但卻沒有一個能成功熬過兩年合約期。後來，她更決定自己一個人扛起了大小家務。

這些年，丈夫退休後忙於自己的享樂，波友、馬友、雀友在他身邊團團轉，沒有一刻停下來。她其實不太介意，只要丈夫不跑來煩她反而樂得清閒，她可專心照顧一對子女了。

我們不禁問：「你嘅仔女都成年啦，咁大個仲要你照顧咩？」

她一本正經地回答：「咪睇我個仔二十幾歲，佢仲成個大細路咁㗎，返屋企就只係識打機，佢間房亂七八糟都從來唔會郁手自己執㗎！」我在訕訕地笑。反正有個任勞任怨的媽媽會幫我將房間打掃得一塵不染，我才不會傻兮兮費神呢！

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「我個女好大頭蝦㗎，成日唔記得呢樣嗰樣，好似嗰件唔啱尺碼嘅新衫，都係我幫佢去店舖換㗎！」有個勞苦功高的媽媽擔任跑腿，這個女兒真幸福啊！

我們時常埋怨子女從沒長大，卻不肯面對真相，其實是我們當爸媽的，從來都不肯放手呢！

那麼，我們又該何時放手？這是沒有一個特定日期的，亦毋須煞有介事地宣布：「嗱，由明天開始，你嘅嘢我唔再管嘞！」

循序漸進吧，由子女踏進青少年階段開始，可以將主導權逐一移交，直至有天，子女反任爸媽的跑腿呢！

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