  • 17°C
香港時間 : 2022207日 (週一) 19:17
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 殭屍校園 第五波疫情 IT狗 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【爸媽心聲】孩子看似永遠長不大　鄧藹霖揭真相︰是父母不肯放手

育兒經 18:59 2022/02/07

分享：

熱門 殭屍校園 第五波疫情 IT狗 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

鄧藹霖建議家長，應由子女踏進青少年階段起循序漸進放手。

她是一個極有要求的人，尤其是有關衞生的事項。孩子們年紀尚小時，她曾聘用家傭，但卻沒有一個能成功熬過兩年合約期。後來，她更決定自己一個人扛起了大小家務。

這些年，丈夫退休後忙於自己的享樂，波友、馬友、雀友在他身邊團團轉，沒有一刻停下來。她其實不太介意，只要丈夫不跑來煩她反而樂得清閒，她可專心照顧一對子女了。

我們不禁問：「你嘅仔女都成年啦，咁大個仲要你照顧咩？」

她一本正經地回答：「咪睇我個仔二十幾歲，佢仲成個大細路咁㗎，返屋企就只係識打機，佢間房亂七八糟都從來唔會郁手自己執㗎！」我在訕訕地笑。反正有個任勞任怨的媽媽會幫我將房間打掃得一塵不染，我才不會傻兮兮費神呢！

最新影片推介︰

「我個女好大頭蝦㗎，成日唔記得呢樣嗰樣，好似嗰件唔啱尺碼嘅新衫，都係我幫佢去店舖換㗎！」有個勞苦功高的媽媽擔任跑腿，這個女兒真幸福啊！

我們時常埋怨子女從沒長大，卻不肯面對真相，其實是我們當爸媽的，從來都不肯放手呢！

那麼，我們又該何時放手？這是沒有一個特定日期的，亦毋須煞有介事地宣布：「嗱，由明天開始，你嘅嘢我唔再管嘞！」

循序漸進吧，由子女踏進青少年階段開始，可以將主導權逐一移交，直至有天，子女反任爸媽的跑腿呢！

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

撰文 : 鄧藹霖

相關文章

【媽媽角色】扮演營養師馴獸師戀愛專家　鄧藹霖：角色隨子女年齡千變萬化
16:37 2021/11/24
【媽媽角色】扮演營養師馴獸師戀愛專家　鄧藹霖：角色隨子女年齡千變萬化
【媽媽心聲】當媽媽後犧牲數之不盡　鄧藹霖回望湊仔生涯︰仍是賺的較多
18:00 2021/10/28
【媽媽心聲】當媽媽後犧牲數之不盡　鄧藹霖回望湊仔生涯︰仍是賺的較多
【陪太子讀書】請假兩星期陪女兒溫習　醫生媽媽嘆比連續加班更辛苦
15:27 2022/01/26
【陪太子讀書】請假兩星期陪女兒溫習　醫生媽媽嘆比連續加班更辛苦

你可能感興趣

【媽媽角色】扮演營養師馴獸師戀愛專家　鄧藹霖：角色隨子女年齡千變萬化
16:37 2021/11/24
【媽媽角色】扮演營養師馴獸師戀愛專家　鄧藹霖：角色隨子女年齡千變萬化
【媽媽心聲】當媽媽後犧牲數之不盡　鄧藹霖回望湊仔生涯︰仍是賺的較多
18:00 2021/10/28
【媽媽心聲】當媽媽後犧牲數之不盡　鄧藹霖回望湊仔生涯︰仍是賺的較多
【陪太子讀書】請假兩星期陪女兒溫習　醫生媽媽嘆比連續加班更辛苦
15:27 2022/01/26
【陪太子讀書】請假兩星期陪女兒溫習　醫生媽媽嘆比連續加班更辛苦
爸媽心聲 育兒心得 鄧藹霖

最高瀏覽

【財神到】鍾培生農曆年落鬧市派錢　準備逾十萬元利是為市民打氣
17:03 2022/02/06
【財神到】鍾培生農曆年落鬧市派錢　準備逾十萬元利是為市民打氣
【新冠肺炎】與確診女友同居3天有親密接觸　 男子隔離後檢測未受感染
17:53 2022/02/06
【新冠肺炎】與確診女友同居3天有親密接觸　 男子隔離後檢測未受感染
【初步確診】今日錄得逾300宗初步確診個案　當局籲5區居民要特別留意
16:59 2022/02/06
【初步確診】今日錄得逾300宗初步確診個案　當局籲5區居民要特別留意