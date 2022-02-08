【熱水洗碗】天氣凍人妻開熱水洗碗　奶奶批不懂做家務：煤氣費好貴

▲ 有人妻開熱水洗碗，被奶奶批評她不懂做家務。

今個農曆新年持續寒冷，媽媽們要在凍冰冰下做家務和煮飯也不容易。近日有人妻於網上討論區分享，在奶奶家開熱水洗碗，卻被奶奶批評她不懂做家務，埋怨她開熱水洗碗「煤氣費好貴」。

該名人妻於上周五（4日）在「香港討論區」，以「年初一開左熱水洗碗，比奶奶哦到去年初三」為題發文。她表示年初一到奶奶家吃開年飯，飯後由她洗碗，由於天氣凍，於是她開熱水洗碗。怎料差不多洗完之際，奶奶看到她開熱水洗碗即有微言。她轉述︰

佢好緊張咁話我浪費，好開熱水嚟洗碗，話凍你咪戴手套洗碗，點解要開熱水，而且仲洗咗咁耐，話煤氣費好貴。

最新影片推介︰

擔心煤氣費貴 暗示多給家用

樓主回應奶奶，戴手套洗碗不方便，而且碗碟油膩，如戴手套難以感覺到是否乾淨。之後奶奶再指責她，「佢話我嫁咗人都係唔識做家務」，雖然她感到憤怒，但當日是大年初一，為免跟奶奶衝突只好默不作聲。

事隔一日，她年初三再到奶奶家，想到一招，「特登話叫外賣，唔使洗碗」。可是奶奶還是舊事重提，表示今個月煤氣費一定很貴，暗示他們多給家用。樓主大感無奈，「我都只係用咗一次熱水洗碗，有冇咁誇張呀」。

網民︰熱水洗碗先去到油

不少網民都認為，天氣寒冷用熱水洗碗情有可原，加上熱水能有效去油，即使並非冬天，平日也有網民用熱水洗碗。有網民留言，「難為了家嫂」、「熱水洗碗先去到油」、「佢話煤氣費貴？你都未收返佢人工啦」、「忍一時之氣，家和萬事興」。

點擊睇更多網民留言︰

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯︰王明芳