【第五波疫情】3名消防員初步確診　分別駐守旺角、九龍塘及舂坎角

▲ 3名消防員初步確診，分別駐守旺角、九龍塘及舂坎角。（資料圖片）

消防處今日（7日）表示，另一名駐守旺角消防局、一名駐守九龍塘消防局，及一名駐守舂坎角消防局的消防員分別初步確診新冠肺炎。消防處正與衞生署衞生防護中心跟進該三宗個案，並等待中心進一步指示。

消防處指，該名駐守旺角消防局的的消防員在家中等候「願檢盡檢」檢測結果期間，感到身體不適並自行到醫院求診，及後證實初步確診。其最後一次上班日期為2月3日。另外，駐守九龍塘消防局初步確診的消防員最後一次上班日期為2月3日，而駐守舂坎角消防局的消防員最後一次上班日期則為2月7日。

3名消防員於工作期間並沒有與市民大眾有高風險接觸，並有佩戴口罩及遵守相關防疫措施。消防處已按衞生防護中心指引為相關工作地點及附近位置進行清潔消毒，並與衞生防護中心保持緊密聯繫，以作出適當跟進。

消防處表示，已就人手作出相應調配，確保相關服務不受影響。

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責任編輯：李榮忠