【職場奇聞】缺席開工拜神錯失利是　帶阿媽大鬧公司掟雞蛋追討

▲ 台灣有名男員工缺席開工拜神錯失利是，竟然帶阿媽大鬧公司追討。

新年假後，不少打工仔都收到開工利是，喻意開工大吉，台灣有名職場新丁竟然為了一封開工利是，出動媽媽掟雞蛋追討，該名媽寶「裙腳仔」最後開工變失業。

有名台灣網民今日（7日）在「爆料公社app-匿名公社」發帖，分享一宗職場奇聞，他是傳統產業的老闆，公司習慣每年初六都會開工拜神，而今年正式開工日是初七（今日），員工可以自由參加初六的拜神活動，參與拜神之後都會收到利是，之後不用工作，就可以直接回家。

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新員工缺席開工拜神錯失利是

事主聘請了一位新員工，他入職不到2個月，沒有參加初六開工拜神儀式，老闆心想都有告知同事是自由參加，所以他沒來也不當一回事，但今天他聽到同事們有利是，厚著面皮來取。事主解釋要昨天參加開工拜神才有，可是該職場新丁聽後很氣憤並發脾氣。

他就開始發脾氣要我一定要給他，我轉身回辦公室，想說找個紅包袋意思意思包一下，結果他可能以為我生氣了，機車騎了就跑了。

媽寶員工帶阿媽掟雞蛋追討

開工拜神利是是600台幣（約150港元），老闆預計派200台幣（約50港元）利是給該新員工。可是一個原因，他想收起本來已經包好的利是，「當下我也不想給了」。原來新員工是名「媽寶」，他駕電單車離開回家跟媽媽「告狀」，媽媽更親身為兒子出頭，新年流流詛咒老闆，甚至掟雞蛋，目的是向老闆追討利是，認真「大吉利是」。

不到半小時他居然載他媽媽來了，她媽一看到我劈頭就罵，說我一直壓榨他兒子連過年紅包都不給，還說我這麼沒肚量，工廠早晚倒閉。

當時，有一堆其他員工跟那位媽媽解釋，但媽媽認定老闆就是針對她寶貝兒子，還在工廠門口丟了一盒雞蛋要他倒楣。

開工變失業即時解僱

職場新丁媽寶當然沒運行，老闆決定新年請他食肥雞餐。老闆請會計小姐計算好薪資，即時解僱媽寶，叫他即日開始不用來上班了。此時，媽媽非常激動，

他媽開始哭，說我會遭天譴。看著這個媽媽激動的樣子，反觀那個員工全程淡定，我大概心裡有底了。

事主開業快20年，坦言第一次碰到如此誇張的事情。他最後「好來好去」，大過年鬧成這樣真的不好看，將利是加添成600台幣交給他的媽媽，並且跟她說請她兒子再去找別的工作吧。

我們小廟真的容不下她兒子這尊大佛。然後我就回辦公室了。後面他們不知道又吵什麼，吵了10分鐘才離開，連員工們都不想去理。

網民斥責母子離譜

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責任編輯︰王明芳