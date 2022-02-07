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【我的女神】「蟲草大王」主動出撃聯絡李佳芯　向Ali發短信拜年拒與樂易玲直接溝通　

娛樂 18:47 2022/02/07

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「蟲草大王」陳恩德（Mark）在上月底與女神李佳芯（Ali）傳出緋聞，可是之後Ali落閘，公開表明與「蟲草大王」陳恩德沒有發展可能。

另一方面，在1月26日，陳恩德在出席自己舉行的活動時指，原本該活動邀請Ali任嘉賓，她卻最終沒出席，而Mark指是因為TVB經理人不許Ali與他合照，就算大合照也要保持距離，因此令他感到不受尊重，更點名要求高層樂易玲交代。

陳恩德並為此抽起本來落在TVB的千萬元廣告，轉投到ViuTV。

【我的女神】聲稱TVB阻止跟李佳芯合照　「蟲草大王」陳恩德怒抽千萬廣告：好唔尊重我

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向李佳芯拜年

今日（2月7日），「蟲草大王」Mark以「人間有情慈善基金」創辦人身份，與林希靈、黃愷怡、張明偉、楊證樺及沈可欣到粉嶺進行《北區派福袋送暖》慈善活動。

Mark表示，在農曆新年曾發短信向Ali拜年，可是被問對方有沒有回覆時，他卻避談只稱：「都係咁啦，唔知喎，冇check喎！」

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不與樂易玲直接溝通

至於問他有沒有與樂易玲聯絡，Mark指由同事處理此事，擺明拒直接與樂易玲溝通，並說：「度度都係咁樣宣傳！」至於在ViuTV轉落廣告是否已見效果，他指：「冇咁快睇到嘅。」

被問會否找TVB另一高層曾勵珍（珍姐）協助調解事件，Mark稱：「冇必要拉個冇關係嘅人入局，我又唔係想搞壞入面關係。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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