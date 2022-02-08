【鐵拳英雄】梁琤逆齡有秘訣　52歲「赤靈王」靠3招Keep住零贅肉

▲ 梁琤3招難肥易瘦秘訣大公開。

於TVB劇《鐵拳英雄》飾演赤靈王的美魔女梁琤，雖然已年屆52歲，依然睇得又打得，身形Fit爆零贅肉，可說凍齡有方。

梁琤不只有外在美，早年為專心照顧忠癌父親退出幕前8年，花足7位數字為病父抗癌之餘，更擔起頭家為4位弟妹供書教學，故被封為「最溫柔武打女星」。

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梁琤修身秒訣

選亞姐入行，甫參演電影便拍動作片《黑貓》的梁琤，對自我身形要求十分高，除節食亦積極做運動保持美好體態，原因只得一個，就是最怕被人話肥！

雖然年過半百，但比很多後生女還要Fit，究竟有何秘訣？

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秘訣1：只吃晚餐7成飽

梁琤認為健康飲食很重要，甚少吃煎炸食物，每餐以魚肉及蔬菜為主，非常健康。有時為了達到顯著效果，不惜跳過早午餐，一天只吃晚餐，並且7成飽而已。正所謂忍口慘過戒毒，抵梁琤擁有這副逆齡Body！

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秘訣2：潛水衣爆汗法

除了控制飲食不足夠，梁琤每週幾乎7天都做運動，包括健身、高溫瑜伽、跑步等，運動量絕對不少。她試過穿著潛水衣及長褲，連續2小時做帶氧運動，一週火速減掉5磅，爆汗燒脂一流。

秘訣3：拉筋免變粗壯

過度做健身的梁琤發現線條變得粗壯，在美容師分享下才得知拉筋的重要性。為免狂操變得愈來愈大隻，每天會拉筋伸展，亦會到美容院以纖體儀器鬆弛肌肉，而且隔天便會上磅作紀錄，一過重即時作出鞭策，相當嚴謹。