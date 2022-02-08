  • 17°C
香港時間 : 2022208日 (週二) 19:40
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 殭屍校園 第五波疫情 IT狗 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【鐵拳英雄】梁琤逆齡有秘訣　52歲「赤靈王」靠3招Keep住零贅肉

娛樂 19:05 2022/02/08

分享：

熱門 殭屍校園 第五波疫情 IT狗 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

梁琤3招難肥易瘦秘訣大公開。

於TVB劇《鐵拳英雄》飾演赤靈王的美魔女梁琤，雖然已年屆52歲，依然睇得又打得，身形Fit爆零贅肉，可說凍齡有方。

梁琤不只有外在美，早年為專心照顧忠癌父親退出幕前8年，花足7位數字為病父抗癌之餘，更擔起頭家為4位弟妹供書教學，故被封為「最溫柔武打女星」。

【鐵拳英雄】姚子羚演金福妹入型入格　網民大讚：TVB欠你一個視后

    點擊圖片放大
    +3
    +2

梁琤修身秒訣

選亞姐入行，甫參演電影便拍動作片《黑貓》的梁琤，對自我身形要求十分高，除節食亦積極做運動保持美好體態，原因只得一個，就是最怕被人話肥！

雖然年過半百，但比很多後生女還要Fit，究竟有何秘訣？

最新影片推介：黃子華+張繼聰+陳湛文專訪

秘訣1：只吃晚餐7成飽

梁琤認為健康飲食很重要，甚少吃煎炸食物，每餐以魚肉及蔬菜為主，非常健康。有時為了達到顯著效果，不惜跳過早午餐，一天只吃晚餐，並且7成飽而已。正所謂忍口慘過戒毒，抵梁琤擁有這副逆齡Body！

    點擊圖片放大
    +2

秘訣2：潛水衣爆汗法

除了控制飲食不足夠，梁琤每週幾乎7天都做運動，包括健身、高溫瑜伽、跑步等，運動量絕對不少。她試過穿著潛水衣及長褲，連續2小時做帶氧運動，一週火速減掉5磅，爆汗燒脂一流。

秘訣3：拉筋免變粗壯

過度做健身的梁琤發現線條變得粗壯，在美容師分享下才得知拉筋的重要性。為免狂操變得愈來愈大隻，每天會拉筋伸展，亦會到美容院以纖體儀器鬆弛肌肉，而且隔天便會上磅作紀錄，一過重即時作出鞭策，相當嚴謹。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【鐵拳英雄】姚子羚演金福妹入型入格　網民大讚：TVB欠你一個視后
今日 15:36
【鐵拳英雄】姚子羚演金福妹入型入格　網民大讚：TVB欠你一個視后
【鐵拳英雄】王君馨打得夠勁網民嘆TVB走寶　獲認同感欣慰：很高興觀眾喜愛我的角色
18:18 2022/01/26
【鐵拳英雄】王君馨打得夠勁網民嘆TVB走寶　獲認同感欣慰：很高興觀眾喜愛我的角色
【鐵拳英雄】曾是130磅肥妹被嘲豐乳巨臀　姚子羚靠4招成功瘦身不瘦胸【多圖】
09:43 2022/01/20
【鐵拳英雄】曾是130磅肥妹被嘲豐乳巨臀　姚子羚靠4招成功瘦身不瘦胸【多圖】

你可能感興趣

【鐵拳英雄】姚子羚演金福妹入型入格　網民大讚：TVB欠你一個視后
今日 15:36
【鐵拳英雄】姚子羚演金福妹入型入格　網民大讚：TVB欠你一個視后
【鐵拳英雄】王君馨打得夠勁網民嘆TVB走寶　獲認同感欣慰：很高興觀眾喜愛我的角色
18:18 2022/01/26
【鐵拳英雄】王君馨打得夠勁網民嘆TVB走寶　獲認同感欣慰：很高興觀眾喜愛我的角色
【鐵拳英雄】曾是130磅肥妹被嘲豐乳巨臀　姚子羚靠4招成功瘦身不瘦胸【多圖】
09:43 2022/01/20
【鐵拳英雄】曾是130磅肥妹被嘲豐乳巨臀　姚子羚靠4招成功瘦身不瘦胸【多圖】
梁琤 娛樂人物職業 演員 鐵拳英雄 Keep Fit 凍齡 電影 瑜伽 電視劇 健身

最高瀏覽

【防疫措施】消息：髮型屋須關閉直至納入表列處所　食肆、商場要打針才可進入　B、C類食肆收緊至二人一枱
今日 13:56
【防疫措施】消息：髮型屋須關閉直至納入表列處所　食肆、商場要打針才可進入　B、C類食肆收緊至二人一枱
【鐵拳英雄劇透】安娜揭赤靈王秘密陷險境　神秘人現身助青雲營救福妹
12:04 2022/02/07
【鐵拳英雄劇透】安娜揭赤靈王秘密陷險境　神秘人現身助青雲營救福妹
【第五波疫情】李慧琼憂全日禁堂食或惹反彈　不採動態清零難與內地通關
15:11 2022/02/07
【第五波疫情】李慧琼憂全日禁堂食或惹反彈　不採動態清零難與內地通關