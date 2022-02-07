【Netflix劇集】全日本熱議《新聞記者》 曾智華：香港人觀之肯定無限欷歔

▲ 全日本熱議Netflix劇集《新聞記者》，曾智華認為，香港人觀之肯定無限欷歔。

真要多謝影視串流平台，否則，新年假期唔知可以點「捱」過！佢助我肥碌消磨時間外，更重要，能在當中搜尋到一些有深度的電影或劇集，充實心靈。尤其Netflix，提供大量創作自由外，亦有豐厚製作資源給外判公司，拍出荷里活電影水平，大享受。

人人話現今乜都貴，Yes and No！例如，小弟每日的精神食糧報紙，內有無盡心血，仍只賣十元一份。另外，訂購影視串流平台，也是幾十蚊一個月。一句形容-抵到癲！

農曆年假，我集中煲煲煲，重溫幾套經典電影，也享受完一套早前引發全日本熱議的劇集《新聞記者》。

此劇一上，即嘭聲爆到日本排行榜第一位，因由真人真事改編，影射一宗涉及前首相安倍晉三及妻子安倍昭惠的土地舞弊案。

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此案疑團甚多，乃安倍在任時的最大醜聞，涉及不少權貴及政府高官，尤其財務省，大量訴訟仍在進行中。

此案背景，是在二〇一六年一個秋天晚上，《朝日新聞》收到爆料電話，指大阪一塊土地被某間學校法人（正是安倍太太）以低過市價十倍的賤價買入，懷疑有舞弊發生。

《新聞記者》就以一位鍥而不捨追查真相的女記者（米倉涼子）為主軸。發掘過程中，受盡上司及政府官員的冷對待。更震撼的，是一位財務省中層人員因被上級逼令竄改文件，陷入良心煎熬患抑鬱症而走上自殺之路。

《新聞記者》扣人心弦，現代香港人觀之，肯定也有無限欷歔。

全文刊於《經濟日報》，原題為《新聞記者》—震撼

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