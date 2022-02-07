【第五波疫情】屯門油尖旺污水樣本陽性　民政署向住戶及清潔物管員工免費派快速測試套裝

▲ 屯門民政事務處今日向屯門兆隆苑的物業管理公司分發快速測試套裝，供住戶、清潔員工及物管員工作自願檢測。（政府新聞處）

因應屯門及油尖旺區採集到對新冠病毒呈陽性的污水樣本，民政事務總署今日（7日）向區內住戶、清潔員工及物管員工派發共約9,000套新冠病毒快速測試套裝。

屯門民政事務處今日透過物業管理公司向屯門兆隆苑的住戶、清潔員工及物管員工派發共約1,800套快速測試套裝作自願檢測。油尖旺民政事務處今日亦透過物業管理公司向砵蘭街及旺角道一帶的清潔員工及物管員工派發共約7,200套快速測試套裝作自願檢測，以期及早識別感染者，保障患者和他們的家人，惟政府強調以快速測試套裝進行的檢測並不能替代政府強制檢測的要求。

就快速測試套裝的更多使用資訊，市民可瀏覽以下網頁。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

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責任編輯：李榮忠