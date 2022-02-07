【第五波疫情】教育局1名員工初步確診　太古城同層港島區域教育服務處明起關閉消毒

▲ 教育局1名員工初步確診，日常工作無須接觸公眾人士。（資料圖片）

教育局發言人今日（7日）表示，得悉一名員工今日初步確診新冠肺炎。該名員工於太古城太古灣道14號3樓工作，日常工作無須接觸公眾人士。她最近一次返回辦公室工作為1月27日，於辦公室工作時有佩戴口罩及遵守其他防疫措施。

教育局正與衞生署衞生防護中心跟進有關個案，並等待中心進一步指示。教育局會按衞生防護中心的指引，為相關工作地點及附近位置進行清潔消毒，並建議曾與該初步確診員工有接觸及在其工作間附近工作的員工接受病毒測試。

教育局表示，會繼續與衞生防護中心保持緊密聯繫，積極配合中心的檢疫措施。

此外，因應該名員工初步確診，與其同層的教育局港島區域教育服務處將於明日（8日）起關閉，以作全面清潔和消毒，直至另行通知。在教育局港島區域教育服務處關閉期間，如有緊急查詢，可致電3509 8468。

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責任編輯：李榮忠