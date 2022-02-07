【亂放煙花】年初二晚有人於九龍塘火非法放煙花　警拘一男另有3人在逃

▲ 年初二晚有人於九龍塘火非法放煙花，警拘一男另有3人在逃。（資料圖片）

警方昨日（6日）在九龍塘，以涉嫌肆意或疏忽燃點煙花或炮竹致任何人造成損害或危險，拘捕一名43歲姓容男子，被捕人報稱職業司機，涉嫌在2月2日晚上於九龍塘火石道非法燃點煙花。

九龍城警區重案組第一隊女督察黃昭婷指，於2月2日年初二晚上10時30分，警方接獲市民舉報，有人於九龍塘火石道非法燃點煙花，由於位處民居及學校，警方高度重視，案件交由九龍城警區重案組第一對調查跟進。警方經深入調查及返看大量閉路電視後，發現當晚一部私家車載同3名男子，到上址燃放煙花約1分鐘後，衆人上車逃離現場。警方成功鎖定一批目標人物，並於昨日在九龍塘區拘捕一名姓容43歲男子，報稱職業司機，被捕男子現正扣查中，警方仍追查其餘在逃人士及煙花產地，不排除稍後會再有更多人被捕。

警方指，任何人肆意或蓄意燃點煙花爆竹致任何人受損害及危險，一經定罪可被判罰款2,000元或監禁3個月，而煙花爆竹屬危險品，根據危險品條例任何人運輸、儲存、製造及使用危險品，一經定罪可被判監6個月及罰款25,000元,市民切勿以身試法。

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記者：黃傑偉