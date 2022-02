【飲食速遞】意法餐廳A Lux登陸中環　$628起嘆4道傳統菜式

▲ A Lux 登陸中環都爹利街推出特別餐單。(圖片由品牌提供)

Dining Art Group 旗下首間高級意法餐廳 A Lux 將於2022年2月8日在中環都爹利街開業。以傳統意法菜式作主調,選用時令優質原材料,將食材原味道完美展現,為大家呈獻絕佳的用餐體驗。

延續獨特傳統氣息的用餐體驗

A Lux將餐廳外歷史悠久的煤氣路燈燈光元素融入設計,盡顯古典優雅。餐廳以一盞燈光命名,代表把意法菜傳統味道在市場上發光發亮,更採用典雅奢華風格,盡顯溫馨優雅氛圍。

餐廳可間分為三個區域:

1)入口處旁的私人大廳,牆身添置水簾,一幅幅歐式風情的牆畫藏在流水之後,格調優雅。

2) 沿著紅酒櫃進入主餐室,別具一格的室內設計完美體現西式傳統浪漫及藝術感。

3) 最深處是一個私人大廳,帶給大家一個幽靜雅致的用餐環境。

▲ ALUX-廚師團隊。(圖片由品牌提供)

A Lux總廚關偉聰(Chef Chung)有多年從事西廚經驗,除先後於多間餐廳擔任總廚外,亦曾遠赴法國米芝蓮餐廳觀摩實習。Chef Chung 多年來醉心研製傳統風味的意法佳餚,特別擅長法式海鮮、酥盒及意式手工意粉,尤以意式手工意粉為他的招牌菜。

開幕餐單

廚師團隊特意為午市設計兩款特別餐單,包括6道菜特別午餐(港幣$880/位)及4道菜特別午餐(港幣$628/位)。

兩款特別午餐均設有多款招牌菜式,包括主廚拿手菜式西班牙紅蝦寬條麵(Fettuccine with Carabineros Prawn) 、牛面頰意大利飯(Beef Cheek Risotto with Onion Chutney)法式鵪鶉配鵝肝(Quail, Mushroom and Foie Gras)及銀鱈魚配法式海龍皇湯泡沫(Cod Fillet with Bouillabaisse)。

經典意法菜式單點推介

西班牙紅蝦寬條麵 Fettuccine with Carabineros Prawn ($398 )

以傳統做法人手製成闊條麵,充滿濃郁蛋,,口感煙韌彈牙;採用西班牙紅蝦,肉質爽彈嫩滑。醬汁用紅蝦頭熬製,配以李子番茄一同炒香,再加入各種香料及魚高湯熬製醬汁,令人一試難忘。

法式鵪鶉配鵝肝 Quail, Mushroom and Foie Gras ($328)

一隻鵪鶉配以三種不同傳統做法,成為一款全新菜式。

油封鵪鶉腿酥盒-以油封處理鵪鶉大腿肉,從而鎖住肉汁。大腿肉經油封完後顯得油滑光亮,會再拆肉並釀入酥皮中。

慢煮鵪鶉胸-以慢煮處理鵪鶉胸,以48度慢煮近半小時,令肉質保持鮮嫩多汁。醬汁以鵪鶉骨和雜菜熬製,配以鵪鶉胸同吃,細味鮮嫩肉質。

慢煮鵪鶉卷-以鵪鶉肉包裹著鵝肝及雜菇。

銀鱈魚配法式海龍皇湯泡沫 Cod Fillet with Bouillabaisse ($468)

採用各種時令海鮮,包括:銀鱈魚、虎蝦、魷魚、蜆、青口及帶子等。以封煎形式煎香,再配上炸薯絲及法式海龍皇湯氣泡。

意大利薯糰配牛肝菌雞油菌 Gnocchi with Porcini and Chanterelle ( $328 )

以傳統做法人手製作意大利薯糰 (Gnocchi),混合意大利麵粉和新鮮意大利雞蛋,再手搓成糰。配搭意大利牛油及巴馬臣芝士製成醬汁,盡顯整道菜式的風味。

法式牛肉他他配鴨肝醬 Beef Carpaccio, Foie Gras and Truffle ( $328 )

選用法國牛柳入饌,剁碎後加入小酸豆、洋蔥、芹菜、松露汁及各種香料再以脆片盛載,再配以鵝肝醬、風乾鵪鶉蛋黃及新鮮黑松露絲。

A Lux

營業時間:星期一至日午晚市

地址:中環都爹利街13號樂成行地庫M2舖

訂座電話:2663 9938

