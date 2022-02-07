【第五波疫情】公共衞生專家指當局作個案追蹤出現困難　冀港府及市民互相配合「多行一步」

▲ 多區出現市民大排長龍接受檢測，圖為元朗市東社區會堂。（黃建輝攝）

本港第五波疫情嚴峻，確診個案不斷創新高，多區污水樣本驗出對病毒呈陽性。今日（7日）更錄得614宗確診個案，以及逾600宗初確個案。中大公共衞生及基層醫療學院助理教授郭健安今早接受電台訪問時指，近日有很多個案是為群組感染，當中涉及食圍年飯或朋友聚會，現時的疫情是反映了過去一周農曆年帶來的效應，相信未來一周會有更多群組出現，以1人可傳染給4人去計算，每日確診人數有機會升至現時的3倍多，料每日有機會達到1000人感染。詳情即看：【下一頁】

郭健安今早在電台提到，當局在接觸追蹤工作方面出現失衡情況，他在接受TOPick訪問時解釋，由於新冠病毒的傳播力很高，當市民無法減少外出與他人接觸時，當局在追蹤方面有一定的困難，強調並非只是追蹤人手問題，又建議市民疫情時減少外出次數：

當市民自己都有機會唔記得自己過去至少7天的接觸史，又點可以做到追蹤呢？就算有足夠的人手，其實都未必追蹤得晒。病毒傳播得好快，快到好難短時間搵返個源頭。

他又提到，有部分病人確診後沒有出現病徵，當患者與其他人接觸時，有機會因而將病毒傳開，導致出現多代傳播。另外，有部分市民亦會因為覺得沒有「中招」，而沒有主動做病毒檢測，導致出現延誤的問題。

衞生署今日在疫情記者會上提到，由去年12月31日至今的確診個案中，有58%患者已打2針新冠疫苗。郭健安指出，現時仍有不少人認為打針後不會確診，惟他強調疫苗是阻止感染後出現的重症，又舉例指近日有一名8旬老翁沒有打針，染疫後情況轉差，須入住ICＵ。

他表示，本港的長者接種率低，認為當局在有效的資源上，應盡快為長者打針，特別是院舍院友；另應就確診個案是否有接種疫苗、其入院後的情況等作出公布，讓市民得知有否接種疫苗對病情的影響。

被問到本港近日確診個案直線上升，港府仍有何策略控制疫情，他坦言必須靠政府及市民互相配合才可，例如港府在不同的政策方面要作出更多解說，讓市民了解政策背後的目的，而市民也應盡公民責任，跟從政府的政策，以及盡量減少外出，「每人行多一步」。

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記者：郭詩詩