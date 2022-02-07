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人日吐苦水？　葉劉談疫情：行會成員有時無奈只能乾著急

政治 19:57 2022/02/07

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葉劉淑儀稱自己作為行會成員，有時候無奈只能乾著急。（葉劉淑儀Facebook圖片）

初七人日，立法會議員齊齊隔空送上祝福，惟話題離不開日趨嚴峻的疫情。身兼行政會議成員的新民黨主席葉劉淑儀，更疑似趁機吐苦水，稱自己雖是行會成員，但只是特首一名顧問，有時候無奈只能乾著急。

葉劉淑儀在社交平台提到，自己作為議員，雖無法直接參與政府抗疫工作，但每日都留意疫情發展，新民黨亦上下一心抗疫，義工主動協助派發抗疫物資；而作為行會成員，其實只是特首一名顧問，她說，自己每天密切留意政府的抗疫工作及進展，多想對策，在家也難免發愁。又稱已取消所有非必要的群聚活動，但會行山舒展筋骨，保持身心健康。

葉劉說自己會行山舒展筋骨，保持身心健康。（葉劉淑儀Facebook圖片）

她行山時留意到，布力徑沿途有吊鐘花陸續盛開，預示寒冬即將過去，而香港亦如是，葉劉相信疫情終會過去，百花齊放的勝春將會到來。

梁美芬到商場派發自願檢測包。（梁美芬Facebook圖片）

另外，經民聯選委界議員梁美芬，則聯同港島婦女聯會到商場派發自願檢測包，鼓勵大家合力抗疫，她自己亦有收穫，買到中國風口罩。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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撰文 : 傅流螢

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