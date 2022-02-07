中聯辦約見建制大佬　特首選戰有眉目？

▲ 距離特首選舉只有1個多月，但仍未有人展開大型選舉工程。（經濟日報資料圖片）

特首選舉下月27日舉行，提名期也將在今個月20日展開，選戰如箭在弦。雖然「真命天子」尚未曝光，但中聯辦就在日前，約見多名建制派單獨會面，惟有政圈人士認為，代表北京取態未明。

據了解，中聯辦在上周邀請多名建制派人士到中聯辦，單獨與中聯辦的副主任會面，席間就下屆特首人選、下月的特首選舉詢問意見，但中聯辦在過程中，未有提及過心儀人選，以及作任何評論，純粹聽意見，至於獲邀出席的建制派人士，不乏「大佬級」人選，如建制陣營的團體領導、政府常委等。

政圈人士對中聯辦，在選戰前夕仍問意見感到奇怪。全國港澳研究會副會長劉兆佳則料，今次做法代表中央，仍未作最後拍板，並以相當慎重態度，務求下月產生的特首，得到各方支持，能夠凝聚社會。但也有政圈中人認為，中方只是最後聽聽建制核心人士的意見，不會如此遲仍心中未有人選。

事實上，特首選舉提名期已經推遲開始，政圈一直認為，北京是刻意拖慢選戰步伐，以免影響制團結及社會氣氛。被視為有意「捲土重來」的前特首、全國政協副主席梁振英，據悉已向中央表達出選意向，他更親赴北京出席上周的冬奧開幕禮，至於特首林鄭月娥，近日就忙於抗疫，力谷接種率達九成。

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