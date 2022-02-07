【醫護染疫】瑪嘉烈醫院兩名內科及老人科病房護士初確　均負責病人護理工作

▲ 瑪嘉烈醫院兩名內科及老人科病房護士初確。（資料圖片）

瑪嘉烈醫院今日（7日）公布，再有兩名內科及老人科病房護士初步確診，有關病房早前已暫停接受新症，24名住院病人檢測結果為陰性。

瑪嘉烈醫院發言人表示，早前一個內科及老人科病房健康服務助理初步確診，部分員工被列為其他接觸者，需要進行定期核酸檢測，昨日（6日）有兩名於同一病房工作的護士，其檢測結果初步呈陽性。

其中一名31歲女護士，2月5日開始出現喉嚨痛和咳嗽，主要負責病人護理工作，昨日曾為病人採集鼻咽拭子樣本，期間有穿戴合適個人防護裝備。另一名29歲女護士，昨日開始出現輕微喉嚨乾，同樣主要負責病人護理工作，沒有進行高風險醫療程序，工作期間有穿戴合適個人防護裝備。



發言人說，該兩名護士於2月3日與早前確診的健康服務助理於同一病房工作，經醫院感染控制組評估後，不排除3宗個案有關連；醫院感染控制組已進行追蹤調查，暫時沒有員工或病人被列為密切接觸者。

另外，院方亦已為有關病房的24名住院病人安排檢測，全部結果為陰性。該病房早前已暫停接受新症，並進行徹底清潔消毒。

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責任編輯：黃悅晴